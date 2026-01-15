Tvättbiträde
Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen / Maskinoperatörsjobb / Karlskrona Visa alla maskinoperatörsjobb i Karlskrona
2026-01-15
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
På Gullberna park ligger äldreförvaltningen tvättverksamhet. Vi är en liten sammansvetsad grupp som letar efter en glad trevlig person med körkort och som vill vara en del av vår verksamhet.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för andra
• Trygga arbetsvillkor
• Introduktion och stöd i arbetet
• Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegorPubliceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
• Tvätta, torka och vika kundernas tvätt
• Märka och sortera tvätt enligt rutiner
• Säkerställa god hygien och kvalitet i tvättprocessen
• Hantera kundernas tvätt med respekt, noggrannhet och sekretess
• Samarbeta med kollegor och följa gällande riktlinjer och policys för Karlskrona kommun Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är noggrann, ansvarsfull och serviceinriktad
• Har förståelse för arbete inom vård- och omsorgsnära verksamhet
• Klarar av fysiskt arbete
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av tvätt eller liknande arbete är meriterande, men inget krav då vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
• B-körkort är ett krav
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298096". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen Kontakt
enhetschef tvätten
Zenita Nöretoft zenita.noretoft@karlskrona.se 0455304615 Jobbnummer
9686814