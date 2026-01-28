Tullverket söker HTM-handläggare, vikariat
2026-01-28
Vill du ha ett ansvarsfullt och intressant arbete där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet inom Tullverkets enhet it- och teknikcentrum (ITC) något för dig!
Tullverket har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.
Tullverket består av fyra operativa avdelningar; kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen. Tullkriminalavdelningen ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och teknisk inhämtning. Verksamheten arbetar inom ramen för förundersökning av brott eller åtgärder som ska leda till förundersökning av brott i syfte att lagföra huvudmän bakom brottslighet, minska lönsamheten av brottslighet samt påtagligt störa kriminella aktiviteter.
Tullverkets förundersökningsverksamhet består av ett nationellt it- och teknikcentrum med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och it-forensik, Tullverkets laboratorium samt fyra tullkriminalenheter som ansvarar för var sitt geografiskt område: syd, väst, öst och nord. Enheterna är uppdelade i verksamhetsområden: spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott. Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Som medarbetare vid HTM-funktionen inom tullkriminalavdelningen kommer du organisationsmässigt tillhöra it- och teknikcentrum som leds av en nationell enhetschef.
HTM-handläggare vid ITC utför administrativt och verkställande arbete med särskilt ansvar för att löpande stödja tullkriminalavdelningens och underrättelseavdelningens verksamhet där hemliga tvångsmedel ingår.
Som HTM-handläggare arbetar du bl.a. med diarieföring av hemliga tvångsmedel, behörighetshantering, verkställigheter i IT-system, bevakning av myndighetsbrevlåda och hantering av inkommande begäran, beslut och förfrågningar internt och till andra myndigheter. Du kan även komma att hålla i vissa utbildningar inom arbetsområdet och HTM.
Metodik och teknik inom området är i ständig förändring och du förväntas tillsammans med chefer och övriga medarbetare bidra och verka för såväl intern som myndighetsgemensam utveckling och förbättring av verksamheten.
Ledning och styrning sker till stora delar på distans och som medarbetare är du placerad i Göteborg men jobbar nationellt vilket innebär att du arbetar med kollegor placerade på olika platser i landet. Detta ställer stora krav på samarbetsförmåga och flexibilitet. Samverkan internt såväl som externt är en stor del i det dagliga arbetet.
Tjänsten ställer krav på egenskaper som noggrannhet, lyhördhet och gott omdöme då känslig information hanteras dagligen.
Tjänstgöringen inleds med intern utbildning. Resor inom Sverige kan förekomma.
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning med grundläggande behörighet
• Tullverkets grundutbildning med inriktning brottsbekämpning eller motsvarande utbildning/kompetens inom brottsbekämpning som Tullverket kan bedöma som likvärdig
• Alternativt väl dokumenterad relevant och nutida erfarenhet inom arbetsområdet
• Väl dokumenterad erfarenhet av att presentera underlag skriftligt, muntligt och digitalt
• Väl dokumenterad erfarenhet av digitalt arbete samt förmåga att vilja lära sig mer
• Svenskt körkort, klass B för personbil
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Svenskt medborgarskap
• Erfarenhet av diarie- och arkivhantering
• Erfarenhet av arbete med hemliga tvångsmedel
• Erfarenhet av arbete i Tullverket
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Behörighetsadministration
• Spaning, utredning och/eller analys/underrättelse
• Att läsa och tolka juridiska dokument/lagtexter Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper!
• Du är en lagspelare som trivs att arbeta i grupp och har en mycket god samarbetsförmåga
• Du är lyhörd och har god kommunikationsförmåga
• Du har uthållighet samt förmåga att tänka långsiktigt
• Du är noggrann och tar ansvar för helheten och verksamhetens bästa
• Du har egen drivkraft
• Din simultanförmåga är god
• Du har förmåga att självständigt fatta beslut inom givna ramar
• Du arbetar strukturerat och effektivt, är flexibel och har förmåga att ställa om när uppdragen växlar
Som medarbetare i Tullverket är det viktigt att du är professionell och arbetar enligt vår värdegrund samt att du ser till hela Tullverket.
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-01814.
Placeringsort: Göteborg.
Anställningsform: Vikariat, från 1 mars 2026 t o m 31 december 2026. Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: 1 mars 2026.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Cajsa-Louise Feuk, gruppchef tullkriminalen, 08- 456 51 68. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Tommy Göthlin, 031-63 36 95, tullkust.vast@tullverket.se
och för SACO, Anneli Mannerbjörk, 031-63 37 06, saco@tullverket.se
.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV, ska ha inkommit till Tullverket senast den 18 februari. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
