Trygg Personlig assistent med humor, Tyresö

Hej! Jag söker dig som vill arbeta som min personliga assistent.
Jag är en 48-årig kille med glimten i ögat, mycket humor och mycket energi. Jag bor i en egen lägenhet i Tyresö där det även finns ett rum för mina assistenter. Jag tycker om att vara i rörelse - promenera, åka bil och hålla igång i vardagen. Varannan vecka är jag även på Daglig Verksamhet.
Jag har autism, och för mig är rutiner, tydlighet, struktur och ordning väldigt viktigt för att jag ska må bra. Jag behöver stöd i alla delar av vardagen - allt från hushållssysslor till personlig hygien, matlagning och planering för dagen.
Om jobbet
Tjänsten är upplagd som dygnspass med sovande jour, och du arbetar varannan vecka. Under arbetsveckan jobbar du vartannat dygn, vilket motsvarar cirka 80 % tjänst.
Maj-september bor jag tillsammans med min familj på vårt landställe i Lindesberg. Då turas assistenterna om att resa dit, och under dessa perioder arbetar man ofta mer intensivt. När du är hemma igen har du istället längre sammanhängande ledighet, vilket gör att helheten balanseras över tid.
Om dig:
- Du har humor - precis som jag!
- Du är trygg och stabil samtidigt som du är uppmärksam och kan ligga ett steg före hela tiden.
- Du har förmåga att skapa struktur och förutsägbarhet.
- I min familj finns det en hund så du kan inte vara allergisk.
- Du gillar att vara i rörelse och har en bra grundfysik - promenader, bilresor och vardagsaktiviteter är en naturlig del av jobbet.
- Du behärskar svenska språket mycket bra, för att vi ska förstå varandra i alla situationer.
- Körkort är ett stort plus då jag har en bil vi kan åka på små utflykter med.
Erfarenhet av autism eller personlig assistans är meriterande, men viktigast är att du är närvarande, engagerad och har rätt personlighet.
Om tjänsten i korthet:
- Arbetstid: Dygnspass med sovande jour
- Upplägg: Varannan vecka, vartannat dygn
- Tjänstgöringsgrad: ca 80 %
- Plats: Hemmet + familjens landställe i Lindesberg (maj-september)
- Start: Enligt överenskommelse
Vill du arbeta nära en humoristisk och aktiv person och bli en viktig del av min vardag?
Då är du varmt välkommen att söka!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9714421