Truckförare Bålsta Deltid
2025-08-13
Publiceringsdatum2025-08-13Om företaget
Genom väl beprövade metoder och arbetssätt hjälper vi logistik- och industriföretag att optimera sin verksamhet och därmed minska sina personalkostnader. Vi planerar, levererar och opererar vårt åtagande genom en mycket erfaren och specialiserad organisation inom logistik- och industriområdet. Posti Logistics Staffing levererar tjänster inom Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och konsulterande tjänster. Läs gärna mer på aditrologistics.se
Posti Logistics Staffing AB är ett Auktoriserat Bemanningsföretag vilket innebär bland annat att alla anställda är kollektivavtalsanslutna och att vi som företag följer alla de regler som dikteras av branschens kollektivavtal, leveransvillkor och skrivelser om försäkringsåtaganden.Dina arbetsuppgifter
Vi söker folk på "Utlastningen" på Deltid.
Har du truckkort och erfarenhet utav att köra truck? Vi söker engagerade personer som vill arbeta med varierande arbetsuppgifter på vår avdelning, där truckkörning och fysiskt arbete är en del av vardagen.
Omfattning: Deltid
Placering: Placering Bålsta
Arbetstider: Kväll.Profil
För att passa för denna tjänst ser vi att du som söker har ett eget driv och är flexibel som person. Du motiveras av ett högt arbetstempo, är noggrann och en lagspelare med glatt humör.
Du anser att det är viktigt att arbeta med hög säkerhetsmarginal och känner dig säker att arbeta självständigt och i grupp.
För att passa för denna tjänst ser vi att du har:
• Bor på norra sidan av Stockholm.
• Goda kunskaper i svenska språket i tal och skift.
• Lätt att lära nya IT-system
• Körkort + bil Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
