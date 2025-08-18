Transportbilsäljare/Företagssäljare Kia
Hedin Automotive Göteborg AB / Butikssäljarjobb / Trollhättan Visa alla butikssäljarjobb i Trollhättan
2025-08-18
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedin Automotive Göteborg AB i Trollhättan
, Uddevalla
, Vara
, Alingsås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Tillsammans med Kia gör nu vi på Hedin Automotive en storsatsning på framtidens hållbara mobilitet med ett helt nytt modellprogram av eldrivna Kia-transportbilar. Kia är redo att utmana normerna där allt fler företagskunder söker klimatsmarta mobilitetslösningar. Nu söker vi en driven Transportbilsäljare/Företagssäljare till vår anläggning i Trollhättan, en unik möjlighet att bli en del av denna spännande satsning tillsammans med Kia och Hedin Automotive. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Om rollen
Som Transportbilssäljare hos oss får du chansen att arbeta med Kia, vara med från start och bygga upp hela affären. Din huvudsakliga uppgift blir att guida kunder genom hela försäljningsprocessen - från första kontakten till att leverera nycklarna till deras nya bil. Du hjälper kunder att hitta rätt lösningar genom att presentera våra modeller, ge råd om tillbehör och finansieringsalternativ, samt säkerställa att varje kund får en upplevelse som överträffar förväntningarna. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med försäljningsteamet och rapportera till försäljningschefen.
Vem är du?
Som person är du målinriktad och har en naturlig förmåga att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer. Du trivs med ett högt arbetstempo och varierande uppgifter, samtidigt som du självständigt kan organisera din arbetsdag. Du är prestigelös och ser värdet i att samarbeta med andra, vilket gör att du smidigt fungerar i team. Med din sociala och förtroendeingivande personlighet strävar du alltid efter att leverera resultat på hög nivå. Du tar egna initiativ för att nätverka och bearbeta potentiella kunder proaktivt, något som gör att du passar perfekt i vårt team.
Ytterligare ser vi att du har
B-körkort
Erfarenhet inom försäljning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av fordonsbranschen och B2B försäljning ser vi som ett stort plus. Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://www.hedinautomotive.se/ Arbetsplats
Hedin Automotive Kontakt
Sebastian Berisha sebastian.berisha@hedinautomotive.se 0701465052 Jobbnummer
9462693