Transport Coordinator sökes!

Har du ett öga för logistik och gillar att ha kontroll på många rörliga delar samtidigt? Trivs du i en roll där du får ta ansvar, lösa problem och samarbeta med olika kontaktytor? Vill du vara en nyckelperson i att säkerställa effektiva transporter och nöjda kunder? Då kan det här vara något för dig!Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en Transport Coordinator till vår kund, ett välkänt namn inom fordonsindustrin. Du utgår från kontoret beläget i Göteborg.Arbetsuppgifter
Som Transport Cordinator har du en nyckelroll i logistikkedjan. Du ansvarar för att planera, samordna och övervaka transporter för att säkerställa att varor levereras i tid, kostnadseffektivt och enligt gällande regelverk. Rollen kräver god kommunikationsförmåga och ett strukturerat arbetssätt, då du ofta är länken mellan leverantörer, åkerier, interna avdelningar och kunder. Du hanterar dagliga transportbokningar, följer upp leveranser, löser eventuella avvikelser och arbetar kontinuerligt med att optimera rutter och förbättra transportflöden. En viktig del av arbetet är också att arbeta med dokumentation, uppföljning och rapportering.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och boka inrikes och/eller utrikes transporter
Samordna leveranser med speditörer, åkerier och interna team
Följa upp leveranser och hantera eventuella förseningar eller avvikelser
Optimera transportlösningar för kostnadseffektivitet och hållbarhet
Säkerställa att transportdokumentation och tullhandlingar är korrekta
Arbeta med transportrelaterad administration och rapportering
Bidra till förbättringsarbete inom logistik- och transportprocesser
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som Transport Coordinator krävs inte bara god logistisk förståelse - det är också de personliga egenskaperna som ofta gör den verkliga skillnaden. Rollen innebär många kontaktytor, snabba beslut och oväntade händelser, vilket ställer krav på både struktur och flexibilitet. Du behöver vara lösningsorienterad och stresstålig, samtidigt som du har ett öga för detaljer och kan hålla många bollar i luften. En god kommunikativ förmåga är avgörande, eftersom du samarbetar med både interna och externa parter. Det är också viktigt att du är ansvarstagande och drivs av att leverera hög kvalitet - även under tidspress.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Något/några års erfarenhet inom logistik
Kandidatexamen i logistik eller relevant yrkesutbildning
Erfarenhet av transportdokumentadministration
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i sex månader. Start så snart som möjligt.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35435 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
