Transformationskonsult inom datastyrning och masterdata
Avaron AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-03-01
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Huddinge
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-01Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren transformationskonsult som vill stärka en samhällskritisk organisations förmåga inom data- och informationshantering. Du blir en nyckelperson i ett centralt Data Office med brett mandat att stötta verksamhetens informationsdomäner i en federerad modell, nära Data Governance Lead. Fokus ligger på att etablera och vidareutveckla data- och informationsstyrning, masterdatahantering, metadataarbete och datakatalog samt bidra till ökad digitalisering och automation av datarelaterade processer. Uppdraget passar dig som trivs i komplexa miljöer, skapar struktur snabbt och driver tvärfunktionella initiativ hela vägen till resultat.
ArbetsuppgifterStötta verksamheten i att klargöra data lineage samt dokumentera och fatta beslut kring masterdata och masterdatakällor.
Etablera och förbättra arbetssätt för metadata, inklusive processer, ansvar och standarder.
Leda förstudie, kravställning samt upphandling/införande av datakatalog och vid behov andra relevanta verktygsstöd.
Bidra till ramverk och vägledningar för dataprodukter samt vid behov stötta i en pilotimplementering tillsammans med utvalda domäner.
Bidra till leveranser inom datastrategi, exempelvis nulägesanalys av tekniska och verksamhetsmässiga dataförmågor, behovsbild och prioriteringar samt en konkret väg mot en mer datadriven organisation.
Ta ansvar för definierade mål inom Data Office och säkra framdrift genom planering, uppföljning, workshops och tvärfunktionella aktiviteter.
Samverka med informationsarkitekter, informationsdomäner (inklusive data stewards) samt dataplattformsteam och analytics-team.
Bidra till ökad automation och digitalisering inom datahantering tillsammans med IT och verksamheten för att minska manuellt arbete och stärka datakvalitet.
KravMinst 5 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren av att ha arbetat inom data- och informationshantering, i roller som data- eller informationsspecialist, data manager, data steward, data governance, data architect, data domain lead eller motsvarande roll.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av att utveckla, arbeta med och implementera data- och informationsstyrning (Data Governance) utifrån etablerade ramverk såsom DAMA (The Global Data Management Community).
Minst 1 års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av att ha drivit ett förbättringsarbete för masterdata.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av att ha definierat dataprodukter (strukturerad och dokumenterad datautleverans, dataset eller datatjänst med definierad ägare, kvalitet, metadata och avsedd konsument).
Tala och skriva svenska och engelska obehindrat.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 1 uppdrag under de senaste 5 åren av verksamhetsövergripande förändring inom en samhällskritisk verksamhet alternativt verksamhet med mycket höga säkerhetskrav.
Minst 1 uppdrag under de senaste 5 åren av att ha arbetat i en federerad datastyrning, som del i ett centralt datakontor/data center of excellence.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren av att ha arbetat som data analyst eller data scientist.
Minst 1 uppdrag under de senaste 5 åren av att ha drivit en förstudie vid införandet av en datakatalog.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7308830-1867190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Stationsgatan 8A (visa karta
)
172 68 SUNDBYBERG Jobbnummer
9769581