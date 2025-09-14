Trafiklärare (utbildningsledare) i Uppsala
Adelsson Trafikskola AB / Lärarjobb / Uppsala Visa alla lärarjobb i Uppsala
2025-09-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adelsson Trafikskola AB i Uppsala
2 Utbildningsledare till trafikskola
4 Trafiklärare
erfarenhet efterfrågas
Om jobbet
Är du godkänd trafiklärare och utbildad utbildningsledare med intresse för att ge dina elever de bästa förutsättningarna för en lyckad väg till körkort? Då är det dig vi söker!
Om dig
Vi söker dig som är positiv, pedagogisk och brinner för att få dina elever att nå sina mål genom att anpassa utbildningen efter deras behov. Du är kvalitetsmedveten och har ett tålmodigt bemötande. Du tar stort eget ansvar och har förmågan att fullfölja dina arbetsuppgifter självständigt med framförhållning och struktur. Publiceringsdatum2025-09-14Kvalifikationer
Godkänd trafiklärare
Utbildad utbildningsledare
Goda kunskaper i Svenska, både i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet
Meriterande
Van att använda digitala verktyg
Övriga språkkunskaper utöver svenska
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: mostahh@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adelsson Trafikskola AB
(org.nr 559472-7033)
Valthornsvägen 3B (visa karta
)
756 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mustafa Hameed mostahh@hotmail.com 0736387763 Jobbnummer
9507517