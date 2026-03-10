Trafiklärare, Södertälje
Telge Trafikskola AB / Lärarjobb / Södertälje Visa alla lärarjobb i Södertälje
2026-03-10
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telge Trafikskola AB i Södertälje
Telge Trafikskola AB är en välrenommerad trafikskola som erbjuder högkvalitativ utbildning för blivande förare. Vi strävar efter att skapa en trygg och lärorik miljö där våra elever får den kunskap och de färdigheter som krävs för att bli ansvarsfulla och säkra förare..Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och behörig trafiklärare som vill bli en del av vårt team. I tjänsten ingår bland annat:
Praktisk och teoretisk undervisning för B-behörighet
Planering, genomförande och uppföljning av utbildningar
Stöd och vägledning till elever genom hela utbildningsprocessen
Administrativa uppgifter kopplade till undervisningenKvalifikationer
Giltig trafiklärarexamen och lärarbehörighet enligt Transportstyrelsens krav
God kommunikativ förmåga och pedagogiskt tänk
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
Serviceinriktad och strukturerad
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort (krav), övriga behörigheter är meriterande
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med engagerade kollegor
Goda utvecklingsmöjligheter
Konkurrenskraftiga villkor
Möjlighet att påverka arbetssätt och utbildningsupplägg
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: info@telgetrafikskola.se Arbetsgivare Telge Trafikskola AB
(org.nr 556889-9669)
Dalgatan 15 A (visa karta
)
151 33 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rani Malo 0739 475545 Jobbnummer
9786532