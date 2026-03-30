Trafikchef
2026-03-30
Vill du leda och utveckla trafikledning i en samhällsviktig verksamhet?
Gävle Hamn AB söker en Trafikchef med övergripande ansvar för trafikledningsfunktionerna inom sjö-, väg- och järnvägstrafik.
Vi erbjuder en central och ansvarsfull roll med tydligt mandat och möjlighet att påverka utvecklingen av framtidens hållbara och effektiva godstransporter. Tjänsten innebär ett brett uppdrag i en verksamhet med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och samverkan.
Om arbetsplatsen
Gävle Hamn är en av Sveriges viktigaste logistiknoder och utgör ett nav för import och export i Mellansverige och södra Norrland.
Bolaget ägs av Gävle kommun och ansvarar för hamninfrastruktur, trafikledning på land och vatten, drift av energihamnen samt utveckling av ett säkert och hållbart godstransportsystem.
Hos oss arbetar engagerade medarbetare i en organisation som präglas av vår värdegrund: glädje, respekt, samarbete och ansvar.
Vem söker vi?
Vi söker en engagerad och trygg ledare med god helhetssyn och förmåga att arbeta strukturerat i en komplex verksamhet. Du har erfarenhet av ledande roller inom trafik, infrastruktur eller operativ drift och trivs i en roll som kräver samverkan, ansvarstagande och omdöme.
Du har god kommunikativ förmåga och kan leda både genom formellt ansvar och genom samarbete. Vi lägger stor vikt på personlig tillämlighet.
Om rollen
Som Trafikchef har du det samlade ansvaret för trafikledningens funktion, kvalitet och utveckling. Rollen är både strategisk och operativ och innebär nära samverkan med interna funktioner, myndigheter och externa aktörer.
Du säkerställer att trafikledningsprocesserna är effektiva, robusta och förenliga med gällande lagar, regelverk och avtal. Tjänsten innebär personalansvar och du är placerad inom den operativa avdelningen och rapporterar till avdelningschef.
Huvudsakliga ansvarsområden
* Övergripande ansvar för trafikledningsprocesserna inom sjö-, väg- och järnvägstrafik
* Säkerställande av säker, tillgänglig och robust trafikledning vid såväl normal drift som störningar
* Ansvar för järnvägen i egenskap av infrastrukturförvaltar
* Samverkan med myndigheter, entreprenörer och andra externa intressenter
* Ledning och samordning vid incidenter och trafikpåverkande händelser
* Bidrag till verksamhetsutveckling, planering och kontinuerliga förbättringar
* Relevant akademisk examen eller motsvarande yrkeserfarenhet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet från järnväg, hamn, logistik och sjöfart samt kunskap om infrastrukturförvaltning av järnväg.
* Flerårig erfarenhet av ledande roller inom järnväg, trafikledning eller operativ drift
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
* Körkort
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryterings-processen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande tar vi endast emot ansökningar online via länk
i annonsen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315676".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Hamn AB
(org.nr 556379-8619), https://gavlehamn.se/integritetspolicy/ Kontakt
Operativ chef
Daniel Karlsson daniel.karlsson@gavlehamn.se
9828265