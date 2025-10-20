Tjänsteansvarig Infrastruktur och drift
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med den senaste tekniken ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Om tjänsten
Som Tjänsteansvarig Infrastruktur och drift har du det övergripande och sammanhållande ansvaret för drift, förvaltning och vidareutveckling av kritiska plattformar inom förvaltningsobjektet Datakommunikation - grundfundamentet för alla IT-leveranser som behövs för en digitaliserad styrning och övervakning av transmissionsnätet för el. Du spelar en central roll i att säkra driftsäkerheten för Sveriges elförsörjning och säkerställer tillsammans med dina kollegor att landet varken slocknar eller stannar.
Förvaltningsobjektet Datakommunikation innefattar hela nätverks- och kommunikationsinfrastrukturen inklusive brandväggar, nätverkstjänster, PKI, datacenter och säkerhetslösningar. Ditt ansvar omfattar drift och leverans av den kritiska infrastrukturen med krav på tillgänglighet 24/7.
Arbetet innebär många kontaktytor dagligen, framför allt internt men även externt. Du kommer få jobba med flera spännande förändringsarbeten och ha ett ständigt fokus på IT-säkerhet. Det här är en roll där du får stor möjlighet att påverka - både i det dagliga arbetet och i det långsiktiga strategiska arbetet med att bygga framtidens IT-infrastruktur för Sveriges elnät.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda tjänsteleveransen genom att styra, planera och följa upp arbetet inom tjänsteområdet.
• Leda ett team bestående av tekniska specialister men också samordna och styra externa leverantörer.
• Driva utvecklings- och förbättringsåtgärder inom avdelningens ansvarsområden.
• Livscykelhantering och budgethantering för området/objektet.
• Ansvara för tjänsteområdets backlog och aktivitetslista.
Om dig
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas driva och utveckla området ser vi att det är viktigt att du är ödmjuk, taktisk och har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer. Du är trygg i dig själv och din kompetens samt tydlig i ditt beslutsfattande. Du har en god förmåga att kommunicera med olika intressenter på alla nivåer för att framgångsrikt leda arbetet, tydliggöra fokus och få med dig andra på resan.
Eftersom det hos Svenska kraftnät pågår många förändrings- och utvecklingsinitiativ är det viktigt att du trivs bra i en föränderlig miljö. Du har också en god förmåga att se nya lösningar och angreppssätt med fokus på effektivitet. Du är initiativtagande och samtidigt strukturerad med en god förmåga att planera och prioritera arbetet. Det är viktigt att du tar dig an ett övergripande perspektiv och att du alltid ser till helheten.
Skallkrav:
• Akademisk utbildning med inriktning mot data/IT, systemvetenskap eller motsvarande kompetens erhållen på annat sätt
• Flerårig aktuell erfarenhet av att leda och ansvara för kritisk IT-infrastruktur
• Att du aktivt har jobbat med etablerade IT-processer
• Att du har jobbat med budgethantering, avtalshantering och leverantörsstyrning
• Erfarenhet av att arbetsleda team
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• Erfarenhet från motsvarande roll som tjänsteansvarig, förvaltningsledare, alternativt chef/teamledare inom infrastruktur
• Arbete inom IT-drift
• Säkerhetsfrågor kopplade till IT-leveranser
• Att ha drivit större förändringsprojekt som krävt både tekniska implementationer samt förändringar i arbetssätt och kultur
• IT-förvaltningsmodeller, till exempel PM3
• Certifiering inom projektmetodik
• Erfarenhet av agila arbetssätt
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg (Stockholm)
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag 2025-11-10
Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid
I denna rekrytering samarbetar Svenska kraftnät med Computer Sweden Recruitment. Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Alexandra Tihinen, alexandra.tihinen@csrecruitment.se
, 070-447 92 24.
Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
