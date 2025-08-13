Timvikarier till Hummelstaskolan
Enköpings kommun, Hummelstaskolan / Barnskötarjobb / Enköping Visa alla barnskötarjobb i Enköping
2025-08-13
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enköpings kommun, Hummelstaskolan i Enköping
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbwebbplats: https://enkoping.se/jobb
Inom utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig är du välkommen att söka!
Hummelstaskolan är en F-6 skola med cirka 250 elever som ligger strax utanför Enköping. Kort pendlingsavstånd från Enköping och Västerås till skolan. Arbetsplatsen består av cirka 30 medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Tycker du om att arbeta med barn och ungdomar? Vill du bidra till att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för elever både under skoldagen och på fritids? Då kan det här vara uppdraget för dig!
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie inom skola och fritids. Du har intresse och engagemang för att arbeta med barn. Är flexibel och snabbt kan sätta dig in i nya situationer. Det är viktigt att du är trygg i dig själv och har en positiv inställning. Du har gärna erfarenhet av arbete i skola eller fritids (men det är inget krav).
Under skoldagen arbetar du som lärare i förskoleklass och åk 1-6 vid ordinarie personals frånvaro, samt vid behov av förstärkning i klassrummet.
Vi erbjuder:
Ett omväxlande arbete med härliga barn och trevliga kollegor.
Möjlighet att samla värdefull erfarenhet inom pedagogiskt arbete.
En arbetsplats där vi stöttar och hjälper varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen och kan uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift.
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Du är relationsskapande, utåtriktad och socialt aktiv i ditt arbete. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt utifrån vad situationen kräver.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför anställning behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272123". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun, Hummelstaskolan Kontakt
Rektor Hummelstaskolan
Lena Nilsson lena.nilsson@enkoping.se 0171-627051 Jobbnummer
9456668