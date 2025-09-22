Timvikarier inom Måltider
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Vi söker dig kock/måltidsbiträde som har ett stort intresse av köksarbete allt från förberedelser och tillagning av måltider till att bereda sallad och ta hand om varor, disk osv.
Du trivs och fungerar väl med att arbeta ensam såväl som i arbetslag. Du vill bidra med din kunskap och kreativitet att skapa lockande och smakrika måltider.
Vi tillagar måltider åt förskola, skola och äldreboende. Våra kök är både mottagningskök och tillagningskök och är geografiskt jämt fördelade över kommunen.
Vi söker Dig med positiv inställning och som med kort varsel kan ersätta ordinarie personals frånvaro.
Du arbetar som timvikarie och tiden är förlagt måndag - söndag. Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med utbildning kock eller måltidsbiträde, alternativt dig som har kunskap/erfarenhet inom yrket. Körkort och tillgång till bil är meriterande. Våra kök finns inom hela kommunen.
Vi gör löpande urval så välkommen med din ansökan snarast möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
