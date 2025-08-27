Timvikarie till Personlig assistans
2025-08-27
Om arbetsplatsen
Det här är mer än ett jobb - det är en chans att bli en viktig del av någons liv!
Arbetet som personlig assistent innebär att du är en persons förlängda arm och hjälper denne att få ett gott liv.
Arbetet kommer att bedrivas med utgångspunkt från brukarens egna hem med fokus på den enskildes önskemål och behov. Såväl omvårdnad som HSL-insatser ingår i arbetsuppgifterna.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som personlig assistent i Håbo kommun. Du ska kunna arbeta med hjälp av tekniska och kognitiva hjälpmedel. Du kan behöva utföra delegering för hantering av läkemedel. Arbetet innebär också stöd och hjälp i förflyttningar, hjälp med städning, hygien och matlagning och allt annat, som ingår i respektive brukares liv.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att ge en god och trygg omsorg samt att planera för och genomföra aktiviteter. Regelbunden dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter enligt kommunens riktlinjer. Arbetet kan innebär tjänstgöring både dag, kväll och natt, under veckodagar som helg. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, skötare, vårdare, med erfarenhet av personlig assistans eller annan utbildning/erfarenhet vilken arbetsgivaren bedömer berikar verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift. Vi värdesätter att du är en flexibel person, lyhörd för den enskildes behov, tar mycket eget initiativ och är problemlösande. Du har ett gott samarbete med brukare och kollegor, även anhöriga och övriga professioner i organisationen. Du är kreativ och kommer på nya saker samtidigt som du tar ett stort ansvar. Du är inte rädd för utmaningar som kan förekomma i arbetet.
ÖVRIGT
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, och brukares hälsa tillämpar Håbo kommun rökfri arbetstid.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/172". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Avdelningen för funktionsstöd Kontakt
Johanna Henricsson 0171468488 Jobbnummer
9477856