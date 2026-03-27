Timvikarie till kvinna i Smygehamn
2026-03-27
Vi söker engagerade och trygga personliga assistenter på timbasis till en kvinna i 45-årsåldern som bor i ett hus med liten trädgård mellan Trelleborg och Ystad (inom Trelleborgs kommun). Vår kund lever med flera kroniska diagnoser, bland annat EDS, Autism och ME, vilket gör att dagsform och funktionsnivå kan variera kraftigt från dag till dag. Som assistent blir du en central del i att skapa en trygg, förutsägbar och meningsfull vardag där kundens självbestämmande och delaktighet står i centrum.
Arbetsuppgifterna är breda och omfattar stöd i hela den dagliga livsföringen - personlig hygien, hjälp med klädsel, måltider, hushållssysslor. Utöver det praktiska stödet deltar du i aktiviteter som är viktiga för kunden. Det finns ett intresse för matlagning/bakning, teater, bio och film, trädgårdspyssel i den egna trädgården. Om du som assistent dessutom är lite händig eller tekniskt intresserad är det ett extra plus, då enklare praktiska lösningar i hemmet kan behövas och hjälp med tekniska hjälpmedel används ibland.
Det är viktigt att du är lugn, stillsam, positiv, flexibel och lösningsorienterad-egenskaper som hjälper dig att hantera varierande dagsformer och att skapa trygghet för kunden. Erfarenhet från personlig assistans är meriterande men inte ett krav; rätt inställning, respekt för integritet och vilja att lära är avgörande. Vi värdesätter att du har god kommunikationsförmåga och förstår vikten av sekretess och att följa rutiner för trygghet och säkerhet.
Arbetstiderna är angivna som 09:30-19:30 och tjänsten är ett extrajobb som timvikarie, vilket innebär att tillgänglighet under dessa tider är ett krav. Eftersom kollektivtrafiken inte stämmer överens med arbetstiderna är körkort och tillgång till egen bil en förutsättning.
Erfarenhet och kvalifikationer
• Relevant erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller inom omsorg är meriterande men inte ett krav.
• Körkort och tillgång till egen bil är ett krav på grund av arbetstider och läge.
• Grundläggande kunskap om hur man arbetar med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar är meriterande.
• Grundläggande förmåga att utföra hushållssysslor, assistera vid personlig hygien och stödja i dagliga aktiviteter.
• Förmåga att följa rutiner, dokumentera och kommunicera kring kundens behov (meriterande om du har erfarenhet av dokumentation inom vård/omsorg).
Om du känner att du kan bidra med engagemang, lugn och praktisk förmåga - och vill vara med och stötta en person att leva så fritt och meningsfullt som möjligt utifrån sina förutsättningar - ser vi gärna din ansökan.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
226 60 LUND
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ebba Gréen ebba@monumentassistans.se 0760-073230
