Timvikarie till IES Österåker
Karriärguiden Group Sweden AB / Barnskötarjobb / Österåker Visa alla barnskötarjobb i Österåker
2025-09-01
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Österåker
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/timvikarie-till-ies-osteraker.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Timvikarie till IES Österåker - Var med och gör skillnad!
Internationella Engelska Skolan har gjort stor skillnad för elever i 30 år. Hos oss får du möjligheten att besöka världen fast på hemmaplan. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Vi strävar efter att vara en skola där lärare kan fokusera på att undervisa, elever ges möjlighet att lära sig och där alla tycker om att komma till skolan.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Vi söker nu flexibla och engagerade timvikarier till vårt team på IES Österåker! Som vikarie hos oss kan du arbeta inom fritidshemmet, som elevassistent, lärare eller lärarassistent. Dina arbetsuppgifter kan inkludera att:
• Stötta en eller flera elever i deras lärande och sociala utveckling, både i och utanför klassrummet.
• Bidra till en trygg och stimulerande lärmiljö under lektioner och raster.
• Vara behjälplig vid övriga arbetsuppgifter som förekommer i skolverksamheten.
Vi erbjuder en varierande arbetsdag där schemat kan inkludera både fasta tider under veckan och vikariepass vid behov. Detta är en fantastisk möjlighet att få erfarenhet av att arbeta i en tvåspråkig miljö och utvecklas inom skolans värld!
Vi söker dig som:
• Brinner för att arbeta med barn och ungdomar.
• Är flexibel, anpassningsbar och har lätt för att samarbeta.
• Vill få erfarenhet av att jobba i en internationell och tvåspråkig verksamhet.
• Har goda kunskaper i svenska och/eller engelska.
Tidigare erfarenhet av att arbeta i skola eller med barn och ungdomar är meriterande men inte ett krav. Det viktigaste är att du har ett stort engagemang och en vilja att göra skillnad!
Ansök idag!
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team på IES Österåker! Vi ser fram emot att välkomna dig till vår inspirerande och lärorika skolmiljö.
Substitute Staff at IES Österåker - Make a Difference!
Internationella Engelska Skolan has been making a difference for students for 30 years. We are convinced that it is thanks to our strong ethos and our dedicated and present leaders that our schools create an environment where everyone works towards common goals. With us, you get the opportunity to experience the world without leaving home. The school has an international focus, and teaching is conducted in both English and Swedish. We strive to be a school where teachers can focus on teaching, students have the opportunity to learn, and where everyone enjoys coming to school.
About the Role
We are now looking for flexible and committed substitute staff to join our team at IES Österåker! As a substitute, you can work in the after-school program, as a student assistant, a substitute teacher or as a teaching assistant. Your responsibilities may include:
• Supporting one or more students in their learning and social development, both inside and outside the classroom.
• Contributing to a safe and stimulating learning environment during lessons and breaks.
• Assisting with other general school-related tasks as needed.
We offer a dynamic workday where the schedule may include both fixed hours during the week and substitute hours as required. This is a fantastic opportunity to gain experience working in a bilingual environment and to develop within the educational field!
We are looking for someone who:
• Is passionate about working with children and young people.
• Is flexible, adaptable, and works well with others.
• Wants to gain experience in an international and bilingual school environment.
• Has good proficiency in Swedish and/or English.
Previous experience working in a school or with children and young people is an advantage but not a requirement. The most important thing is that you have a strong commitment and a desire to make a difference!
Apply Today!
Does this sound like the right opportunity for you? Submit your application today and become part of our team at IES Österåker! We look forward to welcoming you to our inspiring and educational school environment.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9484204