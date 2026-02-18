Tillverkningsoperatör
Randstad AB / Processoperatörsjobb / Uppsala
2026-02-18
Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren processoperatör med en teknisk bakgrund som söker en ny utmaning eller har du intresse för läkemedelsindustrin och vill testa något nytt? Vi söker nu efter processoperatörer till vår kund Fresenius Kabi i Uppsala.
Uppdraget är inledningsvis ett konsultuppdrag på 6 månader med goda chanser till förlängning eller anställning hos kund. Arbetet är förlagt till femskift, vilket innebär att du kommer arbeta efter ett rullande femveckorsschema där arbetet varierar mellan dag, kväll, natt och helgarbete.
Som processoperatör kommer du att arbeta med drift och övervakning av produktionsprocesser inom läkemedelsindustrin. Du ansvarar för att säkerställa att produktionen genomförs enligt fastställda kvalitetskrav, och att alla processer följer gällande regelverk och säkerhetsföreskrifter. För att axla rollen tror vi att du har ett starkt tekniskt intresse och trivs i en miljö med ansvar och noggrannhet. Vidare tror vi att du tidigare arbetat i en teknisk roll såsom IT-tekniker, maskinreparatör eller liknande, praktisk felsökning både inom mekanik och elektronik är starkt meriterande.
Såhär ansöker du: Du skickar in CV via annonsen. Därefter mailar du in ett personligt brev till talent.center@randstad.se
Vi går igenom urvalet löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Drift och övervakning av produktionsutrustning och processer.
Kontroll av produktkvalitet och säkerställande av att rätt specifikationer följs.
Rapportering av avvikelser och åtgärdande av eventuella problem.
Dokumentation av alla steg i produktionsprocessen enligt GMP.
Samarbete med andra avdelningar för att optimera produktionsflöden. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en teknisk bakgrund eller stort teknikintresse
Har erfarenhet från någon av följande roller: produktionstekniker, IT-tekniker, mekaniker, el-montör, maskinreparatör, drifttekniker eller liknande.
Har erfarenhet av praktisk felsökning
Har en avslutad gymnasieexamen eller har flerårig arbetslivserfarenhet som vi bedömer relevant.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Är noggrann, ansvarstagande och har en hög arbetsmoral.
