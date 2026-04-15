Tillverkningsoperatör
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren processoperatör som söker en ny utmaning eller har du ett stort intresse för produktion och industriverksamhet och vill testa något nytt? Vi söker nu efter processoperatörer för flertalet spännande uppdrag inom Uppsala. Uppdraget är inledningsvis ett konsultuppdrag på 6 månader med goda chanser till förlängning eller anställning hos kund. Arbetet innebär skiftgång och kan omfatta både tvåskift och femskift, vilket inkluderar kvällar, nätter och helger. Som processoperatör kommer du att arbeta med drift och övervakning av produktionsprocesser. Du ansvarar för att säkerställa att produktionen genomförs enligt fastställda kvalitetskrav, och att alla processer följer gällande regelverk och säkerhetsföreskrifter.
För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansvarsområden
Drift och övervakning av produktionsutrustning och processer.
Kontroll av produktkvalitet och säkerställande av att rätt specifikationer följs.
Rapportering av avvikelser och åtgärdande av eventuella problem.
Dokumentation av alla steg i produktionsprocessen enligt GMP.
Samarbete med andra avdelningar för att optimera produktionsflöden.Kvalifikationer
Har en avslutad gymnasieexamen eller har flerårig arbetslivserfarenhet som vi bedömer relevant.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Är noggrann, ansvarstagande och har en hög arbetsmoral.
Har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Kunna arbeta skiftErfarenheter
ProduktionslinjeTillverkningOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
https://randstad.se/job-redirect/5dd6e682-6edd-4921-b775-a042a4d830ef
753 10 UPPSALA Arbetsplats
