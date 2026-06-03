Stödassistent med IT-intresse till daglig verksamhet
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2026-06-03
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Nu söker vi en stödassistent till vår nyöppnade dagliga verksamhet Nexus Södergatan. Verksamheten växer och vi behöver därför bli fler. Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Nexus daglig verksamhet vänder sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), särskilt högfungerande autism och ofta i kombination med psykisk ohälsa. Här får deltagarna möjlighet att landa samt hitta struktur och bygga upp sin vardag i en trygg och anpassad miljö.
Vi arbetar med målet att kombinera sittastillande aktivitet med fysiska aktiviteter, samt identifiera styrkor hos våra deltagare som kan användas för att ta sig framåt. Våra lokaler ger goda förutsättningar för många olika aktiviteter.
Inom kort kommer vi starta upp en digital daglig verksamhet och vi använder oss redan idag av VR i verksamheten.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent hos oss arbetar du för att skapa omsorg av god kvalitet och du föräntas arbeta med alla sinnen för att bidra till ett rikt, spännande, aktivt och självständigt liv för människor med funktionsnedsättning. Detta är ett brett, blandat och utmanande arbete som ställer stora krav på engagemang, bemötande, samarbete och uthållighet.
Du stöttar varje deltagare utifrån behov, intresse och förutsättningar. Exempel på aktiviteter hos oss på Nexus dagliga verksamhet kan vara trädgård och växter, matlagning/bakning, hantverk, konst/foto m.m.
Utmanande beteende kan förekomma och vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att hantera och förebygga svåra situationer och konflikter. Vi arbetar med stor respekt för deltagarens integritet och med delaktighet som fokus utformar du stödet efter deltagaren. Du upprättar och följer genomförandeplanerna hos varje deltagare så att de får ett så gott liv som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet alternativt läst barn- och fritidsprogrammet med inriktningen socialt och pedagogiskt arbete. Vi förutsätter att du har goda kunskaper om vad det innebär att arbeta med personer med högfungerande autism samt har kompetenser i samtalsmetodik och erfarenhet av att möta människor med psykisk ohälsa. För att gå vidare i processen behöver du även ha erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Då arbetet kräver mycket dokumentation behöver du ha grundläggande datorkunskaper och god dokumentationsvana. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är ett krav såväl som B-körkort och att du kan cykla.
För att lyckas i denna roll behöver du ha ett intresse för eller vilja lära dig mer om de aktiviteter och områden som deltagarna på Nexus efterfrågar. Då vi startar upp en digital daglig verksamhet är det också meriterande om du har goda IT-kunskaper.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig med hög ansvarskänsla och förmåga att bidra till ett gott samarbete. Du är en pålitlig kollega med en positiv inställning, trygg i dig själv och van vid att arbeta med människor som behöver kontinuitet och tydlig struktur.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Om du skulle ha frågor om tjänsten den 12 juni går det bra att kontakta enhetschef Annika Rosvall på 042-10 30 58
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Tillträdesdatum: 2026-08-10
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Sofia Andersson sofia.andersson@helsingborg.se +4642104117 Jobbnummer
9944017