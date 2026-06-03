Gruppchef Återvinningscentral till Kretsloppsparken Högsbo
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2026-06-03
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Beskrivning
Avdelningen Avfall ansvarar för insamling och behandling av avfall under kommunalt ansvar på kort och lång sikt. Insamling och behandling av avfallet utförs av entreprenörer. Avdelningen ansvarar för tjänsteutveckling, beteendepåverkande insatser för att förebygga avfall, att ta fram avfallsplan och föreskrifter, har ansvar för stadens avslutade deponier och att driva Återbruket.
I januari 2027 öppnar Kretsloppsparken Högsbo – en modern kretsloppspark med fokus på återbruk, hållbarhet och cirkulära flöden. Här kommer även ett kafé att finnas och kretsloppsparken ersätter gamla Högsbo återvinningscentral. Nu söker vi en gruppchef som vill vara med och bygga upp parken i en stadsdel som omvandlas från industriområde till blandstad med bostäder och skolor. Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som gruppchef har du personal- och arbetsmiljöansvar för cirka ca 20 medarbetare. Ditt arbetslag arbetar med sorterings- och miljöinformation till våra kunder i sorteringshall och återvinningscentralområdet. Arbetet sker utomhus och tunga lyft förekommer för personalen. För dig som gruppchef med arbetsmiljöansvar innebär detta ett stort fokus på att genomföra riskanalyser, såsom skyddsronder, för att skapa en god arbetsmiljö. Som gruppchef är du primärt inte operativ i återvinningscentralen, men du behöver tillgodose dig kunskapen om arbetet för att säkerställa att våra kunder får rätt hjälp även vid tillfälligt hög belastning. Det är också viktigt att du känner till samtliga arbetsmoment för att kunna förbättra våra rutiner och uppdatera arbetssätten för en mer säker och effektiv arbetsplats. Du kommer med andra ord ha mycket varierande dagar med både operativ arbetsledning och strategisk utveckling.
De kortsiktiga arbetsuppgifterna handlar till stor del om att planera och etablera verksamheten inför öppningen av parken. I uppstartsfasen kommer du att vara delaktig i att ta fram rutiner och arbetssätt samt i att bygga upp en välfungerande organisation för den nya återvinningscentralen. Verksamheten kommer behöva anpassas både till aktörer i den direkta geografiska närheten men också till lagstiftningsförändringar inom både avfallsområdet men också miljö- och arbetsmiljöområdet.
När verksamheten är igång ligger fokus på att säkerställa en välfungerande och säker drift genom exempelvis personalplanering och fördelning av arbetsuppgifter. På den nya kretsloppsparken kommer även en travers att användas för rangering av containrar, vilket ställer höga krav på säkerhet, samordning och tydliga arbetssätt. Beredskap ingår i tjänsten.
Du kommer att ha en kollega på kretsloppsparken Högsbo som är gruppchef för Återbruket och samarbeta med gruppcheferna på kretsloppsparken Alelyckan samt övriga återvinningscentraler i Göteborg. Du kommer också att arbeta i nära samverkan med enhetschef. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen.
Cirka tre års erfarenhet av personalansvar och arbetsledning.
B-körkort.
Grundläggande IT-kunskaper.
God kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet från arbete på återvinningscentral.
Erfarenhet av att arbeta med travers eller liknande utrustning.
Erfarenhet från arbete i verksamhet med högt säkerhetstänk.
Erfarenhet från serviceyrken med kundkontakt.
Vi söker dig som är självständig och trygg i att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt.
Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga och att du kan anpassa din kommunikation utifrån mottagare och situation. Du har även ett helhetsperspektiv och samverkar naturligt med andra för att skapa en välfungerande verksamhet.
Vi ser också att du är utvecklingsorienterad och lösningsfokuserad, med förmåga att snabbt ställa om, fatta beslut och hitta praktiska lösningar i vardagen. Du bidrar gärna med nya idéer och drivs av att utveckla verksamheten framåt.
Varmt välkommen med din ansökan! Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag – både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook, Linkedin eller Instagram.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kretslopp och vatten Kontakt
Enhetschef
Åsa Tärnström asa.tarnstrom@kretsloppochvatten.goteborg.se 072-5290862 Jobbnummer
9944021