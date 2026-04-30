Tillsynshandläggare cybersäkerhet
Vill du vara med och bidra till ett hållbart, tryggt och säkert Sverige?
Vill du vara med i utvecklingen av länsstyrelsens arbete med tillsyn av cybersäkerhet och samtidigt skapa praxis inom cybersäkerhetsområdet? Då har vi ett spännande och viktigt uppdrag till dig.
Om jobbet
Du kommer att bli delaktig i att bygga upp vår tillsynsförmåga enligt den svenska tillämpningen av två EU-direktiv för cybersäkerhet och motståndskraft, NIS2 och CER. Enligt Cybersäkerhetsförordningen (SFS 2025:1507) är Länsstyrelsen i Norrbotten tillsynsmyndighet inom cybersäkerhetslagen i de 4 nordliga länen. Enligt regeringens utredning Motståndskraft i samhällsviktiga tjänster (SOU 2024:64) föreslås även Länsstyrelsen i Norrbotten bli tillsynsmyndighet enligt CER-direktivet.
Här får du ett nästan unikt tillfälle att bidra till uppbyggnaden av ett nytt tillsynsområde under en tid när säkerhets- och beredskapsfrågor är mer aktuella än på många år.
Du kommer att tillhöra enheten för samhällsskydd vars övergripande mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart, tryggt och säkert Norrbotten. För att nå målet jobbar enheten med uppdrag inom b.la. områdena skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar, tillsyn och tillstånd inom säkerhetsområdet, signalskydd och anpassning till ett förändrat klimat.
Om rollen
Det dagliga arbetet som tillsynshandläggare innebär, utöver tillsyn- och utredningsarbete, bland annat att ta fram underlag, svara på remisser samt att driva utvecklingen av arbetet enskilt och tillsammans med dina kollegor.
Tillsynen bedrivs bland annat genom att begära in och granska dokumentation av olika aktörers ledningssystem, IT-miljöer, processmiljöer, cyberfysiska system, tillverkares tekniska filer och annan produktspecifik dokumentation. I tillsynsarbetet ingår även att förmedla kunskap om regelverket till verksamhetsutövare.
Om dig
Vi söker dig som har
en för tjänsten relevant högskole-, universitetsexamen eller annan eftergymnasial utbildning som vi, tillsammans med erfarenhet, bedömer som likvärdig
några års arbetslivserfarenhet från relevanta arbetsområden exempelvis IT, informationssäkerhet, cybersäkerhet, tillsyn, handläggning eller utredning
erfarenhet av systematiskt och riskbaserat cybersäkerhetsarbete
B-körkort.
Som person har du lätt för att bygga relationer och samarbeta. Vidare är du lyhörd samtidigt som du har förmåga att driva dina arbetsuppgifter framåt och arbeta rättssäkert och självständigt. Du har en god kommunikativ förmåga och kan förklara komplexa cybersäkerhetsfrågor för både tekniska och icke-tekniska målgrupper. Du är trygg i dig själv och har hög integritet.
Myndigheten och enheten är inne i en expansiv och utvecklande fas inom områden som berör säkerhet och beredskap. Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.
Det är en fördel om du har:
erfarenhet av att tolka och tillämpa lagar eller regler
erfarenhet av tillsynsarbete eller annan form av inspektion/revision av informationssäkerhet, IT-, OT- eller cyberfysiska system.
kunskaper och erfarenheter av praktisk tillämpning av relevanta regelverk och säkerhetsstandarder, t.ex. NIS-direktivet och ISO-27000 serien.
formell certifiering inom informations- och cybersäkerhet.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Vi använder oss av sex månaders provanställning.
Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av
regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individanpassade anställningsvillkor
• Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd.Publiceringsdatum2026-04-30Övrig information
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Norrbottens län
https://www.lansstyrelsen.se/
Stationsgatan 5 (visa karta
)
971 86 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Samhälle, Samhällsskydd
