Testare
2026-04-22
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Uppdragsbeskrivning:
I uppdraget ingår att arbeta som testare i nära samarbete med ett utvecklingsteam, där fokus ligger på att säkerställa kvalitet i egenutvecklade produkter inom en större IT-miljö med cirka 30 000 användare.
Du kommer att bidra med kompetens inom både teknisk testning, testautomatisering och manuella tester, samt stötta i planering och koordinering av testarbetet. Rollen innebär ett aktivt deltagande i teamets agila arbetssätt, där du förväntas vara delaktig i hela utvecklingsprocessen.
I uppdraget ingår i huvudsak:
Samarbeta nära utvecklingsteamet för att ta fram testscenarion
Arbeta med testautomatisering men även manuella tester
Delta i det agila arbetssättet, exempelvis demos, sprintplanering och dagliga stand-ups
Leverera enligt sprintplan
Samarbeta med övriga delar av verksamheten som berörs
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, engagemang och ansvarstagande.
Kvalificeringskrav (Skallkrav):
Du ska ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete som testare eller inom quality assurance. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 8 åren.
Du ska ha dokumenterad erfarenhet från minst ett uppdrag som avsett testautomatisering. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 4 åren, och uppdraget ska ha haft en omfattning på minst 1 år.
Du ska ha dokumenterad erfarenhet av minst ett uppdrag där arbetet bedrivits agilt.
Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Du ska ha erfarenhet av testdriven utveckling.
Du ska ha erfarenhet av verktyg som Cypress, Cucumber, Selenium eller liknande.
Meriterande kompetens (Börkrav):
Du bör ha erfarenhet av arbete inom säkerhetsklassad verksamhet. Du bör ha erfarenhet av testning av iOS-applikationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av testning i förordningsstyrda EU-projekt. Det är meriterande om du har erfarenhet av testautomatisering i Java under de senaste 4 åren.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7616198-1960925". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
113 46 STOCKHOLM
