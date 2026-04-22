Telefonadministratör sökes!
Perido AB / Kundservicejobb / Stockholm
2026-04-22
Trivs du i en roll med många kundkontakter via telefon och mejl? Arbetar du strukturerat i en vardag med högt inflöde av ärenden? Vill du vara med och bidra i en miljö där fokus ligger på ett mer proaktivt kundbemötande? Läs då gärna vidare!Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en telefonadministratör till vår kund, en bank med kontor strax norr om centrala Stockholm, där arbetet utgår från kontoret med arbetstider mellan 08.00 och 17.00. Rollen präglas av en pågående förändring i arbetssättet där fokus ligger på en mer proaktiv dialog med kunder, där du inte bara hjälper till i det aktuella ärendet utan även identifierar ytterligare behov och vid behov informerar om andra relevanta produkter. Under sommaren förväntas du arbeta större delen av perioden, med möjlighet till 1-2 veckors ledighet.Arbetsuppgifter
Rollen innebär att ge service till företagskunder genom att hantera inkommande samtal och administrativa uppgifter i en strukturerad och serviceinriktad arbetsmiljö. Arbetet kombinerar kundkontakt via telefon med uppföljning av ärenden för att säkerställa en smidig kundupplevelse.Dina arbetsuppgifter
Besvara inkommande samtal från företagskunder
Hantera frågor kring betalkonton, onboarding, kortärenden eller behörigheter
Arbeta under dedikerad telefontid med aktiv kundkontakt
Ha 1 timme telefonfri tid per dag för administration och uppföljning
Arbeta i gemensam mejlkorg för avslut av ärenden
Vid behov vidarekoppla kunder till rätt avdelning
Följa upp pågående ärenden
Dina egenskaper
För att trivas och lyckas inom rollen är det viktigt att vara positiv, serviceminded och trygg i dialog med andra. Rollen kräver också att man är ansvarsfull, tar ägarskap och har ett engagemang för att lösa problem. Nyfikenhet och förmågan att ställa frågor är värdefulla egenskaper, liksom att självständigt kunna söka information. Eftersom arbetet ofta sker i en föränderlig miljö är det också viktigt att vara flexibel, samarbeta väl med andra och bidra till en god stämning där teamet går före individen.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Avklarad gymnasieexamen
Erfarenhet inom kundservice/kundtjänst
Van att arbeta med telefon som främsta verktyg
Goda kunskaper i MS Office och Outlook
Grundläggande ekonomisk förståelse
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i sex månader till att börja med, med god chans till förlängning. Start i mitten av maj.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35790 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
