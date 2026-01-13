Teknisk skribent med IT-kunskap
Är nu noggrann och strukturerad? Har du djup IT-kunskap, gärna med erfarenhet av NIS2, IT-säkerhet eller API:er? Vill du hjälpa våra kunder med att skapa en dokumentation i världsklass?
Vi har spännande uppdrag på gång hos våra kunder och nu söker vi dig med en mycket god IT-kunskap som vill jobba som teknisk skribent och utvecklas som konsult. Placering för tjänsten är oftast Stor-Stockholm hos våra kunder. Våra egna lokaler ligger på Skeppsholmen.
Som konsulter är våra kunders dokumentation vår kärnverksamhet. Vi hjälper kunderna att analysera, skriva och organisera deras dokumentation. Teknisk förståelse och erfarenhet är viktigt likaväl som lyhördhet, nyfikenhet samt ett intresse för kundens behov. Våra kunder finns i många olika branscher och om du har erfarenhet från IT, telekom, industri, finans, försvar eller mjukvaruutveckling är det meriterande. Det viktigaste är att du har god IT-kunskap, exempelvis inom områden som utveckling, infrastruktur, eller IT-säkerhet, samt erfarenhet av att jobba med olika regelverk, som exempelvis NIS2. Och att du är bra på att skriva och strukturera texter och tycker att dokumentation är viktigt och intressant, förstås!
Dokumentera är ett konsultföretag som växer och utvecklas med sina anställda. Som medarbetare hos oss har du marknadens bästa tekniska skribenter och dokumentationsspecialister som kollegor. Du jobbar med intressanta uppdrag hos våra framgångsrika kunder. Vi har korta beslutsvägar, högt i tak och är öppna för att utvecklas med dina idéer.
Gemensamt för oss på Dokumentera är vårt intresse för språk och teknik.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att jobba med olika typer av teknisk information och dokumentation.
Erfarenhet av mer kvalificerade roller i en eller flera av de branscher vi jobbar i såsom exempelvis telekom, IT, bank/finans, myndigheter, infrastruktur, tåg, energi och Medtech.
Mycket goda IT-kunskaper exempelvis inom systemutveckling, IT-drift, IT-säkerhet etc.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
God social kompetens.
Goda kunskaper i Officepaketet
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av att arbeta i rollen som teknisk skribent/teknisk kommunikatör.
Kunskaper inom Klarspråk och tillgänglighet (WCAG).
Kunskaper inom regelverk som NIS2 eller DORA.
Kunskap/erfarenhet av ILS.
Erfarenhet av att arbeta med UX-writing.
Akademisk examen eller motsvarande, t.ex. som systemvetare.
Goda kunskaper i dokumenthanteringssystem, t ex Sharepoint eller Confluence.
