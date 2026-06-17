Tandsköterska/ Specialisttandsköterska i Pedodonti
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2026-06-17
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I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Är du en tandsköterska som vill fördjupa dina kunskaper i barntandvård/Pedodonti, då kan detta vara tjänsten för dig!
Nu utlyser vi en tjänst för förstärka vår personalgrupp men även ge dig en möjlighet att fördjupa dina kunskaper i barn- och ungdomstandvård.
Vi söker en tandsköterska som är eller har en önskan att i vidareutbilda sig till Specialisttandsköterska i Pedodonti.
Den nya kompetensen Specialisttandsköterska i Pedodonti är en av flera karriär- och utvecklingsmöjligheter för tandsköterskor inom Folktandvården Västra Götaland.
Den första certifieringsutbildningen till specialisttandsköterska i Pedodonti startade i maj 2025.
Som specialisttandsköterska i Pedodonti har du en fördjupad formell och funktionell kunskap inom barn- och ungdomstandvård och är en viktig del inom ämnet Pedodonti.
Utbildningen sker huvudsakligen på arbetstid och bekostas av arbetsgivaren.Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Specialistkliniken för Pedodonti Göteborg består av tre enheter belägna på Odontologen, Mölndals Sjukhus och Östra sjukhuset. Vi utför även narkostandvård på flera av sjukhusen i regionen. Verksamheterna på Odontologen och Mölndals Sjukhus arbetar med barn och ungdomar som främst remitterats från allmäntandvård, annan specialisttandvård eller sjukvård. Det kan vara patienter med tandvårdsrädsla och karies, komplexa odontologiska eller medicinska diagnoser samt kirurgiska ingrepp. Verksamheten på Östra sjukhuset strävar efter att ge de mest sjuka barnen en så god tandhälsa och omhändertagande som möjligt.
Kliniken har ett nära samarbete med avdelningen för pedodonti vid Göteborgs Universitet och har ett flertal utvecklings- och forskningsprojekt på gång. Vi deltar också regelbundet i regionens ST-utbildning.
Hos oss arbetar idag sammanlagt 50 medarbetare. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Pedodonti Göteborg - Folktandvården
I tjänsten ingår bland annat:
Arbeta med assistans av tandläkare vid patientarbete både på kliniken och vid narkosbehandling.
Arbete med egna patienter vid profylaxbehandlingar, inskolningar, munhälsorådgivning eller tillvänjningsbehandling.
Som tandsköterska är du en viktig del inom kliniken för att våra patienter skall få ett optimalt omhändertagande och lyckas med sin tandhälsa.
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Minst två års tjänstgöring som tandsköterska
Intresse och erfarenhet av barn- och ungdomstandvård
Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift
Självständigt sköta administrationDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
har ett starkt engagemang för barn och ungdomars tandhälsa
skapar trygghet och bygger goda relationer
arbetar med empati, tålamod och professionalism
har god pedagogisk förmåga och anpassar ditt bemötande till barn och vårdnadshavare
är motiverad att genomföra certifieringsutbildning inom pedodonti
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan
anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lillhagsparken 5 (visa karta
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405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Folktandvården, Specialistkliniken för pedodonti Göteborg Kontakt
Klinikchef: Tobias Fagrell 0706-304314 Jobbnummer
9967100