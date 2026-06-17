Artikeladministratör Masterdata till Elon Group
Elon Group AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-06-17
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Vill du arbeta med produktdata i en nordisk organisation där kvalitet och struktur gör verklig skillnad? Vi söker nu en Artikel- och Masterdataadministratör till vårt team i Örebro.
Om Elon Group
Elon Group vill vara en attraktiv arbetsplats. Hos oss präglas arbetsklimatet av omtanke för dig som individ. All verksamhet hos Elon Group ska byggas på mångfald, inkluderande och respekt för alla människors lika värde. Detta leder till engagemang, innovation och affärsutveckling. Tillsammans med utmanande och stimulerande arbetsuppgifter gör detta Elon Group till en spännande arbetsplats. Att vara en attraktiv arbetsgivare säkerställer vi genom kompetensutveckling, löpande uppföljning av arbetsinsatser, bra ledarskap samt bra kommunikation.
Om rollen
Som en del av vårt Masterdata-team får du en central roll i att säkerställa att vår produktinformation är korrekt, komplett och uppdaterad. Det är en förutsättning för att våra butiker, e-handel och interna processer ska fungera effektivt.
Du arbetar nära både leverantörer, butiker och interna funktioner och blir en viktig länk i vårt informationsflöde. Rollen ger dig också möjlighet att bidra till att utveckla och förbättra våra arbetssätt och systemstöd inom masterdata.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Administrera och underhålla vårt centrala artikelregister för produkter och tjänster inom hemelektronik och IT. Arbete med data för vitvaror är också en del av vardagen.
Säkerställa att produktinformation, bilder, dokumentation och säljmaterial håller hög kvalitet och finns i rätt format
Importera, kontrollera och felsöka artikel- och prisfiler från leverantörer
Skapa och uppdatera artiklar i affärssystemet
Följa upp och hantera fel vid inläsning av data
Ge support till butiker och kundtjänst i frågor kring artiklar och produktdata
Bidra till att utveckla och effektivisera våra processer och systemstöd
Rollen är placerad i Örebro och du rapporterar till gruppchefen för Masterdata.Bakgrund
Vi söker dig som har:Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete med artiklar eller produktdata
Vana av att arbeta i olika system
God datorvana och ett strukturerat arbetssätt
Förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska i tal och skrift
Meriterande:
Produktkunskap om och intresse för hemelektronik, telekom, datorer
Erfarenhet av PIM-system
Erfarenhet av arbete med leverantörsdata eller varuflöden
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du:
Är noggrann, strukturerad och har öga för detaljer
Gillar att arbeta med kvalitet och förbättringar
Är självgående men trivs med att samarbeta och stötta andra
Har en hög servicekänsla och ett lösningsorienterat arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varför arbeta hos oss?
Du får en central roll i en datadriven verksamhet
Du blir en del av ett engagerat och kunnigt team
Du får möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och system
Du arbetar i en organisation med nordisk räckvidd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elon Group AB
(org.nr 556654-6213), http://www.elongroup.se
Bäcklundavägen 1 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Arbetsplats
Elon Huvudkontor, Inköp, Operativt Inköp, Masterdata Jobbnummer
9967111