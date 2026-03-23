Teknisk operatör till Beneli - Helsingborg
Processbemanning Svenska AB / Grafikerjobb / Helsingborg Visa alla grafikerjobb i Helsingborg
2026-03-23
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Har du ett stort tekniskt intresse och erfarenhet av att jobba inom produktion? Söker du ett arbete med chans till förlängning som präglas av mycket eget ansvar och utvecklingsmöjligheter? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Om tjänsten:
Vi söker efter en teknisk operatör för vår kund Beneli i Helsingborg. Som teknisk operatör kommer du att få ansvar vid produktionslinjen och hantera alltifrån material, teknik, maskininställningar till underhåll av utrustning. I arbetet kommer du övervaka komplexa produktionsprocesser, genomföra olika kontroller samt dokumentera produktionen. Därav ser vi gärna att du som person är noggrann och organiserad i ditt arbete. Tjänsten är förlagd på dagtid och för resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.
Arbetstider: Måndag 06.00-15.00, tisdag-torsdag 06.00-14.45, fredag 06.00-13.15.
Vem är du?
Arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med övriga funktioner, därför krävs det att du är en lagspelare, kommunikativ och innehar god samarbetsförmåga. Ditt genuina intresse för teknik och kvalitet speglar ditt arbetssätt. I övrigt ser vi gärna att du är strukturerad och positiv.
Krav för tjänsten:
• Flytande svenska i tal & skrift
• Kunna arbeta angivna tider
• God produktionsvana
Meriterande:
• Tidigare arbetat med standarder såsom ISO 13485 / IATF 16949
• Besitter teknisk kompetens
• Truckkort A+B
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7447532-1908561".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG
Processbemanning AB Jobbnummer
9814618