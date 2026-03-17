Teknisk designer till Securitas Technology Umeå!
På Securitas Technology drivs vi av viljan att skapa trygghet - med hjälp av den senaste tekniken och genom människorna bakom den. Med över 70 års erfarenhet och en ledande position på marknaden är vi idag en av de största aktörerna inom säkerhetsteknik - både i Sverige och globalt. Vi kombinerar styrkan i ett stort företag med värmen från en familjär kultur där varje individ räknas.
Nu söker vi en teknisk designer till vårt team i Umeå. Hos oss får du vara med och skapa tryggare miljöer för människor, företag och samhällen - samtidigt som du själv utvecklas!
Din roll - mer än projektering
Som teknisk designer är du en nyckelspelare i våra projekt. Du ansvarar för projektering och dokumentation av våra säkerhetstekniska lösningar både genom att själv projektera och leda våra underentreprenörer. Allt med fokus på kvalitet och precision. Du kommer bland annat att:
• Projektera och dokumentera säkerhetsanläggningar.
• Delta i uppstartsmöten och följa upp projekten - internt och med externa partners.
• Ställa krav, upphandla externa resurser och säkerställa att leveransen håller högsta standard.
• Samarbeta nära projektledare och bidra till att våra lösningar blir både tekniskt avancerade och användarvänliga.
• Leda inhyrda konsulter inom ritningar och dokumentation.
Här får du arbeta med några av marknadens mest spännande kunder - och veta att det du gör verkligen gör skillnad.
Vem är du?
• Du är engagerad och vill ta ansvar och avlasta våra projektledare med konstruktion och projektering.
• Du gillar att bygga relationer och kan agera stöd såväl internt som externt.
• Du arbetar självständigt och tillsammans med projektledarna för att planera och utföra våra uppdrag.
• Du är väl bekant med vikten av att ha välstrukturerade tidsplaner. När du lovar att leverera något, kan kollegor och kunder vara säkra på att det kommer att bli gjort i tid.
Grundkompetenser
• En hög teknisk kompetens som du är stolt över, och ett intresse att utveckla den ytterligare!
• Erfarenhet av arbete med säkerhetstekniska lösningar.
• Goda kunskaper inom el-lära, svagström samt dator- och nätverkslösningar.
• El-tele utbildning på gymnasienivå, eller via YH/högre utbildning.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift samt B-körkort.
Meriterande om du:
• Hanterar CAD som ett självklart verktyg.
• Har goda kunskaper i teleregistrering och Bygghandlingar 90.
Vad erbjuder vi?
• Möjligheten att representera Nordens marknadsledare inom innovativ säkerhetsteknik.
• Utvecklas tillsammans med några av dom mest spännande kunderna i branschen.
• En prestigelös kultur med fokus på samarbete - det finns alltid någon man kan ringa!
• Bli en del av ett företag där alla delar passionen att leverera den bästa lösningen till kunden.
Securitas - See a different world
Vi ser möjligheter där andra ser hinder. Och vi arbetar varje dag för att göra världen säkrare - tillsammans.
Ansök redan idag! Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan direkt. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail.
Frågor? Kontakta oss gärna:
Rekryterande chef - Robert Frisk robert.frisk@securitas.com
Rekryteringsspecialist - Ida Häll ida.hall@securitas.com
Facklig kontakt: Christer Persson (Unionen) christer.persson@securitas.com
Läs mer om hur det är att jobba på Securitas Technology här
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap samt godkänd bakgrunds- och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Ersättning
Goda förmåner och konkurrenskraftiga villkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Technology Sverige AB
(org.nr 556076-0737), https://www.securitastechnology.com/sv Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9801669