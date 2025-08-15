Tekniker inom lager och godsmottagning
Västra Götalandsregionen / Finmekanikerjobb / Borås Visa alla finmekanikerjobb i Borås
2025-08-15
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Nu söker vi en tekniker till lager och godsmottagningen på Hjälpmedelscentralen i Borås.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete som tekniker inom lager och godsmottagning inom Hjälpmedelscentralen handlar om patientsäkerhet och bra service. Du bidrar med din samarbetsförmåga och tekniska kompetens till att förse våra kunder med hjälpmedel.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att lösa de arbetsuppgifter som finns varje dag. Exempel på arbetsuppgifter:
Hantering av inkommande gods
Plock av hjälpmedel på lager
Returhantering.
För att ge god service i rollen som tekniker behöver du:
ha ett gott bemötande och vara serviceinriktad
arbeta bra tillsammans med andra
trivas med att anpassa dig utifrån vad som händer
vara ansvarstagande och noggrann så att kvalitet och hög säkerhet säkerställs
Vi söker dig med en godkänd gymnasieutbildning. Då du har många kontakter i ditt arbete är det viktigt att du kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift. Du har god datakunskap och är van vid att arbeta i olika IT-system. Vidare har du en god fysisk förmåga och ett ergonomiskt arbetssätt då du kommer gå och stå stora delar av din arbetsdag och eventuellt lyfta tungt.
Erfarenhet av lagerarbete, hjälpmedel eller av affärssystemet Sesam är meriterande.
Om Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen tillhör Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Vi finns i Borås, Mölndal, Skövde, och Uddevalla.
Vårt tjänsteutbud grundar sig i vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan. Vi ombesörjer inköp, lagerhållning, distribution samt service och underhåll av hjälpmedelsartiklar. Vi hjälper också förskrivare med bl.a. hjälpmedelsrådgivning, individuell utprovning, anpassningar/ specialanpassningar samt studiebesök och utbildningar.
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Som en del i vårt team lägger du som medarbetare grunden för en fungerande hälso- och sjukvård. Övrig information
Frågor om tjänsten hanteras under ansökningsperioden av Magnus Thell Stenvall och Elbasan Hasanaj.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4520". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Borås Kontakt
Elbasan Hasanaj, Teamledare 010-4414082 Jobbnummer
9460960