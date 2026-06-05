Kulturskolan - Dramapedagog, timvikariat
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2026-06-05
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kulturskolan är till största del fysiskt placerad på Kulturhuset Fregatten.
Enheten består av 11 tillsvidareanställda medarbetare och en enhetschef, fördelade på drygt sju årsarbeten.
Organisatoriska är Kulturskolan en enhet inom verksamheten Kultur och Fritid, som utgörs av enheterna Bibliotek, Kultur, Kulturskola, Idrott Anläggning, Park Natur och Ungdsomverksamheten
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på Stenungsunds kulturskola som lärare i våra drama och teaterkurser för barn i skolåldern årskurs 3 till 5.
Lektionerna hålls på måndagar eftermiddag/kväll på Stora Högagården. Du är ensam lärare för grupperna. Vikariatet omfattar två grupper á 40 minuter, motsvarande cirka 10 %-tjänst. Undervisningen är i en lokal som samutnyttjas som fritidsgårdslokal.
Du ges samma arbetsschema under samtliga arbetsveckor för lärare, inte bara de veckor då det är undervisning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning som dramapedagog
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av arbete inom kulturskola
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329432". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303730000 Jobbnummer
9949023