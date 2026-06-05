Musikpedagog med FMT-kompetens
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2026-06-05
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Hallstahammars kulturskola vänder sig till alla barn och unga i kommunen. Här står barnen i centrum. Det är deras lust, nyfikenhet och drivkraft som formar och utvecklar vår verksamhet. Här kan barn och unga välja på att spela olika instrument, dansa, ha filmlektioner och musikproduktion. FMT är en av våra verksamhetsgrenar som vi bedriver i nära samarbete med anpassad grundskola och dess fritidshem.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Kulturskolan söker en pedagog som har förmågan att arbeta flexibelt utifrån eleven förutsättningar, behov och intresse. Du har ett elevcentrerat förhållningssätt och FMT är ett av de verktyg du har i din verktygslåda. Du samverkar med elevhälsa, anpassad grundskola och anpassad grundskolas fritidshem för att skapa musikverksamhet för barn och unga med olika typer av funktionsvariationer, och i de flesta fall får du dina elever via elevhälsa och skola. Du kan arbeta självständigt i kontakter med elever, vårdnadshavare och skolpersonal, och du samverkar även med kollegorna på kulturskolan där det behövs utifrån barnens bästa.
Tjänsten är på 20 % en dag i veckan.Kvalifikationer
Du har en musikpedagogisk utbildning, är FMT utbildad eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsnedsättning är ett krav.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Att jobba i Hallstahammars kommun innebär att ha ett arbete som betyder mycket för många. Vi levererar välfärd till kommunens invånare oavsett vilken fas i livet man befinner sig i, vi sköter om parker, röjer snö, ser till att biblioteket har öppet och att skolan och äldreomsorgen fungerar väl.
När du börjar jobba hos oss blir du del av ett lag som tillsammans utför Sveriges viktigaste jobb.
Hallstahammars kommuns vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära och där nytänkande och kreativitet är självklart. Här hittar du det goda livet i storstadens närhet.
När du söker ett jobb hos oss förekommer det att vi behöver se ett registerutdrag från polisen utifrån gällande lagstiftning.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C324703-2026-11". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars Kommun
(org.nr 212000-2064)
Norra Prästgårdsgatan 1 (visa karta
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734 80 HALLSTAHAMMAR Arbetsplats
Hallstahammars kommun Kontakt
Sveriges Lärare
Therese Hedlund therese.hedlund@hallstahammar.se Jobbnummer
9949022