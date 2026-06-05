Elevassistent till Paradisskolan
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2026-06-05
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Vi söker elevassistent med kunskap om, och erfarenhet av, att arbeta med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Är du intresserad av att vara del i vår arbetsplats där utveckling, kreativitet, kollegial samhörighet och möjlighet att göra skillnad är framträdande ska du ta chansen att jobba med oss.
Vi flyttade hösten 2022 in i nybyggda Paradisskolan. Det här är en fantastisk möjlighet för dig som elevassistent att vara med i uppbyggnaden av vår nya skola. På vår skola har elever och lärare goda och tillitsfulla relationer. Vi har undervisningen i fokus och arbetar tillsammans. Vi har ett målinriktat systematiskt kvalitetsarbete där struktur, analys och kreativitet möts.
Vår arbetsplats är mångkulturell och helt unik!
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Du kommer att ge hjälp och stöd till elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i dennes skolvardag. Du kommer att arbeta med eleven i så väl kunskapsinlärning som sociala sammanhang. Du kommer att ha ett nära samarbete med klasslärare och fritidspersonal samt stöd av skolans elevhälsoteam. Del av tjänsten kan innebära arbete i skolans fritidsverksamhet.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Barnskötare eller annan lämplig utbildning med kunskap och erfarenhet av arbete med barn med NPF.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Dina personliga egenskaper
Relationsbyggande och elevfokus är av största vikt för att passa för denna tjänst. Som person söker vi dig som är initiativtagande, tydlig i sin kommunikation och har stor självkännedom. Du är bra på att hitta möjligheter, vara flexibel, ta egna initiativ och har mycket god samarbetsförmåga.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete i grundskola/förskola i mångkulturellt område, lågaffektivt bemötande samt alternativ och kompenserande kommunikation.
Körkort B.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329944". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Paradisskolan Kontakt
Rektor
Magnus Haraldsson 0243-648 04 Jobbnummer
9949017