Byggnadsinspektörer till Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad
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2026-06-05
, Burlöv
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Ref: 20261227
Är du redo att sätta ditt avtryck på Malmös framtid? Som byggnadsinspektör inom avdelningen arkitektur och bygglov kan du bli en del av ett dynamiskt team som tillsammans skapar hållbara lösningar och formar en modern stadsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar handläggning av ärenden inför startbesked och slutbesked genom tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. En viktig del av arbetet är att ge tydlig information och rådgivning om lagstiftningens krav till olika aktörer, allt ifrån privatpersoner till erfarna byggherrar.
För att trivas i arbetet behöver du kunna arbeta strukturerat då du hanterar ärenden som befinner sig i olika faser. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du följer upp ärenden och ser till att de kommer till avslut.
Arbetet innebär mycket kontakt med bygglovsökande och andra intressenter. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll.
Ärendehanteringen är helt digital, och enheten arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla processerna för att skapa ett mer effektivt arbetsflöde. Rollen innebär självständigt arbete med stöd av en engagerad och framåtblickande enhet, där samsyn och interna avstämningar är en naturlig del av arbetet.
Inom enheten hanteras även tillsyn avseende hissar, OVK samt sotning och brandskyddskontroll. Som byggnadsinspektör i Malmö stad förväntas du arbeta brett och bidra med kompetens inom ditt verksamhetsområde i olika forum för avdelningen och staden för att skapa rätt förutsättningar i hela kedjan avseende byggprocessen.
Vi söker två nya kollegor enligt kvalifikationerna nedan.Kvalifikationer
Vi söker två byggnadsinspektörer med god förståelse för lagar och regler. Du trivs med att följa projekt från start till mål, arbetar självständigt och har ett starkt driv. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till samsyn och gemensamma mål inom teamet och har förmåga att se möjligheter i förändringar.
Du har ett nära samarbete med kollegor och våra sökande är såväl professionella aktörer som privatpersoner, vilket kräver lyhördhet, god kommunikationsförmåga och relationsbyggande egenskaper. Som ansiktet utåt för Stadsbyggnadskontoret är du en ambassadör för Malmö stad.
Krav för den ena tjänsten:
Ingenjörsutbildning inom byggteknik om minst 180hp, eftergymnasial byggnadsinspektörsutbildning eller annan utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten
God kommunikationsförmåga i svenska i både tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av kommunal verksamhet och bygglovsarbete
Erfarenhet av relevanta arbetsuppgifter inom privat sektor
Krav för den andra tjänsten:
Ingenjörsutbildning inom byggteknik om minst 180hp, eftergymnasial byggnadsinspektörsutbildning eller annan utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten
Minst 2 års erfarenhet av arbete som byggnadsinspektör
Erfarenhet av kommunal verksamhet och bygglovsarbete
God kommunikationsförmåga i svenska i både tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av relevanta arbetsuppgifter inom privat sektor
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Avdelningen för arkitektur och bygglov är en av stadsbyggnadskontorets fyra avdelningar och består av fem enheter; tre bygglovenheter, en administrativ enhet och enheten för bostadsanpassning. Vi är en avdelning som handlägger bygglov, teknisk anmälan och tillsyn enligt plan- och bygglagen samt ansökan om bostadsanpassning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Avdelningens fokus ligger på att utveckla Malmös stadsbyggande ur ett hållbart och attraktivt perspektiv, och att bevara ett bra och nära samarbete med såväl uppdragsgivare som sökande.
Stadsbyggnadskontoret är en dynamisk och kreativ arbetsplats, med lokaler mitt i Malmös centrum. Vi är 210 medarbetare och drygt 20 chefer, fördelat på fyra olika avdelningar. Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Tillsammans med andra förvaltningar skapar vi förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i. Hos oss på stadsbyggnadskontoret får du de förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Intervjuer planeras till v. 33-34.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261227". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
SACO
Camila Gutierrez Åström camila.gutierrezastrom@malmo.se Jobbnummer
9949008