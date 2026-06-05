Brandmän Norrtälje
Norrtälje kommun, Heltid (avd) / Brandmansjobb / Norrtälje Visa alla brandmansjobb i Norrtälje
2026-06-05
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er).
Räddningstjänsten verkar för att Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun för samtliga invånare, även under svåra förhållanden. Vi håller beredskap dygnet runt på våra fem brandstationer på Blidö, i Norrtälje, Hallstavik, Rimbo och Älmsta. Vårt uppdrag är komplext och vi verkar både förebyggande och skadeavhjälpande. I det förebyggande uppdraget ingår bland annat information, råd och anvisningar till invånare samt utbildning av elever och medarbetare i kommunen. Räddningstjänsten ansvarar för tillsynsärenden avseende brandskydd samt tillstånds- och tillsynsärenden avseende hantering av brandfarliga och explosiva varor. Vi bedriver brandskyddskontroll i egen regi och ansvarar för sotningen som utförs av upphandlad entreprenör. Den skadeavhjälpande verksamheten omfattar räddningsinsatser vid bränder, olyckor, utsläpp av miljöfarliga ämnen och andra olyckor. Vi samarbetar med 12 andra räddningstjänstorganisationer i Räddningsregion östra Svealand. Läs mer om Räddningstjänsten Norrtälje kommun
Vi erbjuder dig
Anställningen inleds med en introduktion där du får till dig organisationens arbetssätt och rutiner för att vara förberedd och trygg i din befattning.
Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Uppdraget
Vi söker nu brandmän till Norrtälje. Som brandman kommer du att ingå i ett av våra fyra skiftlag i Norrtäljes heltidsstyrka med din styrkeledare som närmsta chef. I skiftlaget ingår även en avlösande styrkeledare och 7 brandmän. Du är tillgänglig för utryckning i den skadeavhjälpande verksamheten där vi samverkar med många andra aktörer.
Ett arbetspass består, förutom utryckningar, av dagliga rutiner, övning, fysisk träning och andra inom räddningstjänsten förekommande arbetsuppgifter där du bidrar med din kompetens.
Det här behöver du ha med dig
Vi söker dig som är engagerad och vill vara med och utveckla vår organisation vidare. Ett serviceinriktat tänk och ett bra bemötande är förmågor du besitter. Ett praktiskt handlag, kommunikationsförmåga och en god fysik är viktigt i tjänsten.
Då arbetet är komplext ser vi gärna att du beskriver din kompetens och erfarenhet med ett brett perspektiv då det är våra olikheter som gör oss starka tillsammans.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Formella krav
SMO, GRiB eller motsvarande utbildning
C-körkort
Godkända anställningstester
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta som brandman
Förarbevis för båt
Fartygsbefäl Klass 8
Räddningsledar-utbildning
Annan relevant räddningstjänst-utbildning
Körkortsbehörighet BE och CE
Vårdutbildning
Kunskaper inom IT
Administrativ förmåga
Erfarenhet från arbete med fordon eller andra hantverkaryrken
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 30 000 - 32 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329782". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 802 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje kommun, Heltid (avd) Kontakt
Chef Operativa Avdelningen
Fredrik Olsson fredrik.olsson2@norrtalje.se 073-962 30 21 Jobbnummer
9949012