Nu utökar vi vårt team och söker två tekniker till lager och godsmottagningen på Hjälpmedelscentralen i Borås.
Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete som tekniker inom lager och godsmottagning på Hjälpmedelscentralen handlar om patientsäkerhet och bra service. Du bidrar med din samarbetsförmåga och tekniska kompetens till att förse våra kunder med hjälpmedel. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att lösa de dagliga arbetsuppgifterna.
Exempel på arbetsuppgifter som förekommer är att:
Ta emot, kontrollera och registrera inkommande gods
Plocka och packa hjälpmedel för leverans
Hantera returer
Bidra till ordning, struktur och goda rutiner i lagermiljön
Truckkörning
För att ge god service i rollen som tekniker inom lager och godsmottagning behöver du:
Ha ett gott bemötande och vara serviceinriktad
Arbeta bra tillsammans med andra
Vara flexibel och trivas med att anpassa dig utifrån vad som händer
Vara ansvarstagande och noggrann så att kvalitet och hög säkerhet säkerställs
Vi söker dig med godkänd gymnasieutbildning och erfarenhet av arbete inom lager, gärna i kombination med truckvana. Då du har många kontakter i ditt arbete är det viktigt att du kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift. Du har god datakunskap och är van vid att arbeta i olika IT-system. Vidare har du en god fysisk förmåga och ett ergonomiskt arbetssätt då du kommer gå och stå stora delar av din arbetsdag och eventuellt lyfta tungt.
Tidigare erfarenhet av hjälpmedel eller affärssystemet Sesam är meriterande.
Om Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen är en del av Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för regionen och dess 49 kommuner. Vårt tjänsteutbud grundar sig i vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan.
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Övrig information
Frågor om tjänsten hanteras av Magnus Thell Stenvall, Enhetschef.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
