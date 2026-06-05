Meatonastick - M.O.A.S söker nu köksbiträde!

Meat On A Stick Moas AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-06-05


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På M.O.A.S har vi en extrem fokus på kvalitativ streetfood, det vi dagligen skapar är något helt unikt och vår vision har alltid varit densamma - att vara bäst på det vi gör.
Läs gärna mer om oss på hemsidan www.meatonastick.se och kika även in @kebabspotting på Instagram för att veta mer om oss.
Vi söker dig som;
• Har god samarbetsförmåga och en positiv utstrålning
• Brinner för streetfood
• Gillar högt tempo i en rolig och öppen miljö
• Är prestigelös och hugger i där och när det behövs
• Tycker det är kul att jobba i ett öppet kök
Tack för visat intresse, vi ser fram emot er ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: info@meatonastick.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Meat On A Stick Moas AB (org.nr 559011-2537), http://www.meatonastick.se
Roslagsgatan 6 (visa karta)
113 55  STOCKHOLM

Arbetsplats
Meat On A Stick Moas AB

Jobbnummer
9949010

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