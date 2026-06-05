Studie och yrkesvägledare till Ankarskolan och Mariedalskolan
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Yrkesvägledarjobb / Varberg Visa alla yrkesvägledarjobb i Varberg
2026-06-05
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever – tillsammans formar vi framtiden.
I Team Sydväst bygger vi en modern, nära och samverkande elevhälsa där vi arbetar tillsammans över skolgränserna för att skapa de bästa förutsättningarna för varje elevs hälsa, utveckling och lärande.
Du blir en del av ett engagerat och nystartat team som arbetar nära varandra inom och vi söker nu en medarbetare på Ankarskolan (F-9) och Mariedalskolan (F-3).
Här får du möjlighet att påverka, utveckla och forma arbetssätt tillsammans med kollegor och ledning i en organisation som satsar långsiktigt på samarbete, kvalitet och hållbar arbetsmiljö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
I rollen som studie- och yrkesvägledare ansvarar du för vägledningen av skolans elever i ett F9-perspektiv. Ditt övergripande mål är att stärka elevernas valkompetens och ge dem goda förutsättningar inför framtida studie- och yrkesval.
Arbetet är varierat och kombinerar individuell vägledning genom motiverande samtal om framtidsplaner och studieteknik med gruppvägledning och undervisning om arbetsmarknad, yrken och utbildningssystemet.
Du har en nyckelfunktion i gymnasievalsprocessen för årskurs 89, där du informerar om utbildningsvägar, behörighetskrav och hanterar den tillhörande administrationen.
I din roll kommer du bland annat att:
• Planera, organisera och följa upp elevernas praktiska arbetslivsorientering (prao) i nära samarbete med ansvariga lärare.
• Samverka och kommunicera löpande med vårdnadshavare, skolläkare/elevhälsa, andra gymnasieskolor och det lokala näringslivet.
• Delta aktivt i skolans elevhälsoteam (EHT) och bidra med det psykosociala och framtidsorienterade perspektivet.
• Driva skolans strategiska utveckling inom området genom att revidera och aktualisera den lokala studie- och yrkesvägledningsplanen.
• Koordinera och följa upp stödet till de elever som har rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning.
• Vägleda elever i att formulera tydliga mål, både kortsiktiga och långsiktiga, och följa upp deras utveckling för att skapa struktur och riktning i deras studierKvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din profession och har en naturlig förmåga att bygga förtroende hos elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är kommunikativ och har en god fingertoppskänsla för hur du anpassar ditt budskap och din samtalsmetodik till olika målgrupper och individers förutsättningar.
Eftersom rollen innebär ett stort eget ansvar för att driva och administrera skolans vägledningsprocesser lägger vi stor vikt vid din självständighet och ditt personliga omdöme.
För att trivas och lyckas i uppdraget har du:
• Högskoleexamen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet (SYV-examen).
• Ett strukturerat arbetssätt och förmåga att självständigt planera, schemalägga och driva processer framåt.
• Stark samarbetsförmåga och erfarenhet av att samverka över professionsgränser samt med externa aktörer.
• God digital kompetens och förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens. Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329905". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg
Norrgatan 25 (visa karta
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432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Johanna Rydell 0723-58 68 34 Jobbnummer
9949018