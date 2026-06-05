Administratör till Bygglov- och avloppsenheten
Eskilstuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Datajobb / Eskilstuna Visa alla datajobb i Eskilstuna
2026-06-05
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Nu söker vi en driven administratör som har intresse för samhällsbyggnadsfrågor och som vill hjälpa oss i vår utvecklingsresa! Här jobbar du i en spännande förvaltning med en bredd av verksamheter och många olika kompetenser, allt från långsiktig fysisk planering till driftsfrågor i vardagen.
Förvaltningsstaben ger stöd till alla verksamheter inom förvaltningen inom ekonomi, HR, kommunikation, kvalitet, digitalisering och administration. Förvaltningsstaben har ett särskilt uppdrag att bidra till den förvaltningsövergripande utvecklingen. På staben arbetar sammanlagt 17 medarbetare tillsammans med den administrativa chefen. Den här tjänsten har en fysisk placering på Bygglov - och avloppsenheten som ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Du kommer ha ett nära samarbete med fem kollegor inom administrationen, enhetschefen och enhetens handläggare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som administratör hos oss jobbar du självständigt och stöttar i de administrativa arbetsuppgifterna på din enhet. Du registrerar handlingar i ärendehanteringssystem, sköter arkivvård och är ett övergripande stöd till enheten. Du ser möjligheter till förbättringar och bidrar till att genomföra dem. Du har lätt för att få andra med dig. Då arbetet är varierande kräver det att du är flexibel och har lätt för att prioritera om.
Du kommer att ingå i vårt administrativa team där vi tillsammans driver utveckling och säkerställer en god kvalitét i vår ärendehantering. Du är med andra ord en väldigt viktig del i en stor helhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad relevant gymnasieutbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, naturvetenskap eller ekonomi. Det är bra om du även har en eftergymnasial utbildning kopplat till området. Vi ser att du har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom offentlig sektor eller mot myndighetsutövning. Du behöver också ha god kunskap och erfarenhet av att arbeta med offentlighet- och sekretesslagen.
Vi ser det som positivt om du har kunskap om GDPR, erfarenhet av registrering i ärendehateringssystem och erfarenhet av att arbeta utifrån plan- och bygglagen. Det är också bra om du har du erfarenhet av informationshantering och arkiv. Har du även utbildning i arkiv, dokumenthantering och registrering så är det meriterande.
Som person är det viktigt att du är flexibel, serviceinriktad och kan skapa positiva möten. Du har en god administrativ förmåga där du värdesätter kvalité och noggrannhet i ditt arbete. Du kommer att kunna forma den här rollen mycket själv och det är därför viktigt att du är självständig, driven och utvecklingsinriktad.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Tillsammans med invånarna bygger vi vårt samhälle som en attraktiv och hållbar kommun. Här ska boende, besökare och företagare trivas och växa. Vår målsättning är att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. På vår förvaltning är vi drygt 350 medarbetare i många befattningar, organiserade i en stab och fyra verksamhetsområden. Tillsammans ansvarar vi för strategisk utveckling av staden, hantera ansökningar, tillstånd och genomföra kontroller, att sköta våra gator, parker och naturområden, samt att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö via räddningstjänsten.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261752". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Linnéa Hermansson linnea.hermansson@eskilstuna.se Jobbnummer
9949016