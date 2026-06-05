Enhetschef inom ekonomi - med fokus på samhällsbyggnad
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2026-06-05
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Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Vill du leda en verksamhetsnära ekonomifunktion där du bidrar strategiskt till några av Uppsalas största stadsutvecklingsprojekt?
Vi söker en enhetschef som kombinerar trygg ekonomistyrning med affärsmässighet och mod att göra skillnad.
Rollen är placerad inom området ekonomi stadsbyggnad, en stabsfunktion inom kommunen, där vi arbetar med kvalificerat och verksamhetsnära ekonomistöd till stadsbyggnadsförvaltningen, miljökontoret och fastighetsstaben.
Vi är omkring 20 ekonomer, controllers och chefer som tillsammans har bred kompetens och ett öppet, prestigelöst samarbete där vi stöttar varandra och utvecklar arbetssätt gemensamt. Vi arbetar aktivitetsbaserat i kommunens stadshus i centrala Uppsala, med möjlighet till distansarbete delar av tiden.
Ditt uppdrag
En central del av uppdraget är att stötta mark- och exploateringsverksamheten (MEX) i deras projektportfölj. Arbetet sker i nära samspel med verksamheten, med fokus på att förstå helheten, projektens logik och de ekonomiska drivkrafterna bakom samhällsbyggnad.
I rollen ingår att:
leda och utveckla ekonomistyrningen kopplad till exploateringsprojekt och projektportföljer
arbeta nära chefer, projektledare och kollegor i organisationen
bidra till utveckling av intern styrning och kontroll med ett verksamhetsanpassat och pragmatiskt förhållningssätt
verka i en roll som är både strategisk och taktisk, med inslag av operativt arbete
Du blir en del av ekonomichefens ledningsgrupp och kommer leda en enhet som idag består av cirka åtta medarbetare (projektcontrollers och projektekonomer). Du ingår även i mark- och exploateringsavdelningens ledningsgrupp.
Om verksamheten du stöttar
Mark- och exploateringsverksamheten ansvarar för att utveckla kommunens markinnehav och möjliggöra hållbar stadsutveckling. Det handlar om allt från nya stadsdelar till utveckling av befintliga miljöer och infrastruktur.
Exploateringsverksamheten drivs med tydliga ekonomiska mål – över tid ska projekten bära sina egna kostnader och bidra till finansiering av samhällsutvecklingen. Det ställer höga krav på kvalificerad, affärsmässig ekonomistyrning och nära samspel mellan ekonomi och verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-05Bakgrund
För att lyckas i uppdraget måste du ha förmåga att kombinera struktur och analys med ett verksamhetsnära och lösningsorienterat arbetssätt. Du är trygg i ekonomistyrning, men lika viktig är din förmåga att förstå sammanhanget, se möjligheter och bidra med perspektiv som utvecklar verksamheten. Du arbetar strukturerat och analytiskt, och gör genomtänkta avvägningar som bidrar till hållbara och värdeskapande beslut.Kvalifikationer
högskoleexamen inom ekonomi, eller annan relevant högskoleexamen i kombination med erfarenhet
flerårig erfarenhet av verksamhetsnära ekonomistöd i större organisation
gedigen erfarenhet av kvalificerad ekonomistyrning i större organisation
mångårig erfarenhet av att leda andra (t.ex. som chef, projektledare eller teamledare)
Meriterande
erfarenhet av förändringsledning och att driva utvecklingsarbete
erfarenhet av ekonomistyrning i projekt- eller portföljverksamhet
förståelse för exploateringsekonomi
Vi söker dig som bygger förtroende genom ett tydligt och lyhört samarbete med andra. Du är en trygg ledare som skapar riktning, får med dig människor och driver arbetet framåt.
Du har en god ekonomisk förståelse, ser vad som skapar värde i verksamheten och omsätter det i konkreta beslut och prioriteringar. Du är van att arbeta nära verksamheten och bidrar både strategiskt och i det löpande arbetet. Samtidigt driver du utveckling av arbetssätt som gör verklig skillnad över tid.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten välkommen att kontakta Anders Nilfjord, 018-727 03 43. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta hr-specialist Britt Pedersen, 018-727 67 12.
Fackliga företrädare: Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12. Ledarna, 0200-87 11 11. Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49. Sveriges ingenjörer, Peter Nõu, 018-727 16 95.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02070". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ekonomi Kontakt
Ekonomichef
Anders Nilfjord 018-727 03 43 Jobbnummer
9949011