Teamledare tillverkningsindustri
Benteler Automotive Skultuna AB / Chefsjobb / Västerås Visa alla chefsjobb i Västerås
2026-02-16
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Benteler Automotive Skultuna AB i Västerås
, Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker en ny teamledare till vår svetsavdelning. På avdelningen arbetar vi med att robotsvetsa säkerhetsdetaljer i aluminium till personbilar.
Du blir en del av ett team på tre teamledare som rapporterar till en av våra produktionsledare. På avdelningen arbetar ungefär 60 medarbetare som du tillsammans med de andra teamledarna ansvarar för att arbetsleda.
Rollen som teamledare är viktig då du både stöttar och hjälper ditt team samtidigt som du säkerställer leverans till kund. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Motivera, stötta och utveckla ditt team
Planera bemanning utifrån produktionsbehov och budget
Säkerställa att produktionsplanen följs
Säkerställa 5S och att andra rutiner och BENTELER standarder följs
Lösa problem, hantera förbättringsförslag och svara på frågor från medarbetare
Som teamledare arbetar du 3-skift.Kvalifikationer
Du som söker behöver ha
avslutad gymnasieutbildning
flerårig erfarenhet från arbete inom industrin samt
minst ett års erfarenhet i ledande befattning.
Det är även ett krav att du har B-körkort, kan kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska samt att du har god datavana.
Om du har erfarenhet från automotive-industrin är det meriterande.
Självklart tycker du att det är roligt att leda andra och att se människor lyckas. Som person är du också självgående, prestigelös och bra på att kommunicera. Vidare är du en person som är öppen för förändringar och har ett bra kvalitetstänk.
Intervjuer och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Benteler Automotive Skultuna AB
(org.nr 556019-6817)
Tibblevägen 21 Östra Verken (visa karta
)
726 20 SKULTUNA Arbetsplats
Benteler Automotive Skultuna AB Kontakt
HR-chef
Pernilla Hällgren 076-1331697 Jobbnummer
9745855