Teamleader - Gottebiten Nordby Västra
Gottebiten Strömstad AB / Butikssäljarjobb / Strömstad Visa alla butikssäljarjobb i Strömstad
2026-03-10
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gottebiten Strömstad AB i Strömstad
, Tanum
, Årjäng
, Uddevalla
, Mellerud
eller i hela Sverige
Är du en naturlig ledare med passion för försäljning och kundservice? Trivs du i en dynamisk butiksmiljö och vill ta nästa steg i din karriär? Då kan rollen som Teamleader hos Gottebiten vara din nästa utmaning!
Som Teamleader är du butikschefens högra hand och en nyckelperson i butikens dagliga drift. Du leder genom att vara en inspirerande förebild, fördelar arbetsuppgifter och säkerställer att vi alltid levererar en kundupplevelse i världsklass. Ditt engagemang och din energi smittar av sig på teamet, och tillsammans arbetar ni mot butikens mål.
Dina ansvarsområden: Daglig ledning: Planera och leda det dagliga arbetet i butiken för att säkerställa smidig drift. Teamarbete: Motivera och coacha dina kollegor för att skapa en positiv och engagerad arbetsmiljö. Operativt arbete: Vara aktiv i butiken och delta i alla arbetsuppgifter, från kundservice till varuhantering. Kommunikation: Säkerställa att information och riktlinjer når ut till teamet på ett tydligt och effektivt sätt. Kommersiellt fokus: Optimera försäljningen genom arbete med planogram, exponering och produktplacering. Ansvar: Utöver ovanstående punkter fungera du även som butikschefens ersättare vid behov och ta ansvar för butiken under dennes frånvaro.
Krav och kvalifikationer: Har du en stark vilja att driva försäljning och nå uppsatta mål? Vi söker dig som är en engagerande kollega och förebild som får teamet att prestera på topp. Du har erfarenhet av försäljning och kundservice, är kommunikativ och organiserad med förmåga att delegera och prioritera. Dessutom är du lösningsorienterad, snabbtänkt och trivs i en föränderlig miljö.
Du har en god förmåga att självständigt identifiera och utföra nödvändiga arbetsuppgifter och motiveras av att bidra till butikens framgång. Erfarenhet från handels är essentiellt, och du behöver behärska svenska i både tal och skrift.
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst om 75% med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader tillämpas.
Har du några frågor, kontakta regionschef Jimmy Erlandsson jimmy.erlandsson@gottebiten.se
eller butikschef Karen Solberg, bc.101@gottebiten.se
. Not. Inga ansökningar tas emot via mail
Hos oss får du
En arbetsplats präglad av engagemang och gemenskap
Möjligheter att ett steg i taget utvecklas genom nya arbetsuppgifter och ansvarsområden
Möjligheten att vara en del av ett framgångsrik och växande koncern
Friskvårdsbidrag
Personalrabatter inom koncernen
Kollektivavtal med Handelsanställdas förbund och Svensk Handel Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7362870-1884883". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gottebiten Strömstad AB
(org.nr 556581-0248), https://jobba-hos-oss.gottebiten.se
Nordby Shoppingcenter (visa karta
)
452 70 STRÖMSTAD Arbetsplats
Gottebiten En Gros AB Jobbnummer
9788983