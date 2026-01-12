Team Lead / Scrum Master
Gjensidige Forsikring Asa Norge, Svensk Filial
Gjensidige är ett av Nordens ledande försäkringsbolag och ett av de största bolagen noterade på Oslo Börs. Vi är verksamma i Sverige, Norge och Danmark och har totalt cirka 4600 medarbetare. I Sverige etablerades Gjensidige Försäkring år 2007. Här är vi cirka 300 medarbetare placerade i Stockholm, Luleå, Malmö och Gävle och erbjuder försäkringsprodukter till privatpersoner och företag. Vi säkrar liv, hälsa och värden med utgångspunkt i vår vision "Vi ska känna kunden bäst och bry oss mest".
Om rollen
Vi söker en erfaren Agil Teamledare / Scrum Master som ska facilitera agila processer och säkerställa framdrift i våra utvecklingsteam. Du kommer att ha en nyckelroll i att leda teamen i nära samarbete med affärstribes och squads samt bidra till att genomföra större digitaliseringsprojekt. Din arbetsplats kommer att vara på vårt kontor i Stockholm.
Ansvarsområden;
• Leda och stödja utvecklingsteam i agila leveranser
• Facilitera Agila ceremonier och driva kontinuerlig förbättring
• Samarbeta nära med affärstribes och squads för att uppnå gemensamma mål
• Bidra till framdrift i större digitaliseringsprojekt
Kvalifikationer;
• Lång erfarenhet av agilt arbetssätt och ramverk
• Dokumenterad erfarenhet från större digitaliseringsprojekt
• Erfarenhet av ledning av utvecklingsteam i komplexa miljöer
• Proaktiv, lösningsorienterad och med stark drivkraft
• Goda kommunikationsförmågor och förmåga att skapa engagemang
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att vara med och bidra till Gjensidiges tillväxtresa på den svenska marknaden i en kultur som präglas av våra tre kärnvärden - Bygg trygghet, Tänk nytt och Ta sats. Vår ambition är att bli det mest kundorienterade bolaget i Norden. Vår arbetsplats präglas av en mix av åldrar, erfarenhet och bakgrund och vi sitter i fräscha lokaler centralt belägna. Inspiration, utveckling och leveranser är centralt i vårt ledarskap.
Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet och leverera maximal kundnytta. Detta gör vi genom att se lösningar i stället för problem och ha ett stort nätverk inom hela organisationen. Du kommer vara en del av ett team som kännetecknas av högt engagemang, innovativt tänkande och vilja att samarbeta för att lyckas.
Vi arbetar aktivt med jämställdhet, mångfald och hållbarhet som en viktig del av vår försäkringsverksamhet och i arbetet med våra kunder och samarbetspartners. Gjensidige tar ansvar och vill bidra till en bättre värld med ett socialt engagemang för ett tryggare samhälle.
Låter det intressant? Sista ansökningsdag är 27 januari 2026, men vi intervjuar löpande så ansök så snart som möjligt. För frågor kontakta Jan Østerhus - jan.osterhus@gjensidige.no
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Detta är ett heltidsjobb.
Kungsgatan 47B
103 61 STOCKHOLM
Gjensidige Försäkring ASA, Norge, Svensk Filial
