Tandsköterska - Linköping
Tivesjö Tandhälsa AB / Tandsköterskejobb / Linköping
2025-09-28
Tandsköterska sökes - bli vår nya kollega!
Vi på Tivesjö Tandhälsa söker dig till vår lilla personliga tandläkarpraktik vid Hospitalstorget i Linköping. Vi är två tandläkare och två tandsköterskor, och nu behöver vi förstärkning.
Vi letar efter dig som är tandsköterska och tycker om att arbeta nära både patienter och kollegor. Du gillar allt från att assistera vid behandlingar till sterilarbete, kalla patienter, svara i telefon och även till exempel genomföra digital scanning och foton.
Vi önskar att du:
Är utbildad tandsköterska, kan ta röntgen och lägga anestesi
Har datorvana och har erfarenhet av digitala journalsystem
Är serviceinriktad, tydlig i kommunikationen och gillar att möta människor
Vill utvecklas och lära dig nya arbetsuppgifter
Vi erbjuder:
En heltid- eller deltidsanställning (vi hittar en balans i dialog)
En familjär arbetsmiljö där skratt, samarbete och arbetsglädje är viktiga delar av vardagen
En praktik i utveckling, vi moderniserar och satsar framåt!
Arbete där patienten alltid är i centrum
Vi bedriver både allmäntandvård och specialisttandvård inom endodonti. Om du vill arbeta i en mindre klinik med nära relationer till både kollegor och patienter - då kommer du trivas hos oss!
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt gäng!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobba@tivesjotandhalsa.se
Detta är ett deltidsjobb.
Hospitalstorget 2 A
582 27 LINKÖPING
Anja Kruglowa Tivesjö jobba@tivesjotandhalsa.se
