Systemtekniker/Klienttekniker

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Som systemtekniker hos oss deltar du i den tekniska förvaltningen av våra klienter. Detta sker i huvudsak genom att hantera ärenden från användare som överlämnats av servicedesken till vår klientgruppering. Den består idag av 10 personer med olika kompetenser. Du jobbar ibland tillsammans med andra tekniker i gruppen kring de behov som finns när det gäller den tekniska och säkerhetsmässiga utvecklingen. Det finns tillfällen där vi behöver hantera den fysiska hårdvara som sektionen ansvarar för. Både genom att ta emot från användare och dela ut, men även att hantera register såsom asset.
I rollen ingår att hantera ärenden och kontakter, lösa problem och samarbeta med andra grupper inom myndigheten. Det är ett varierande och utmanande arbete som också innebär att du medverkar i sektionens vilja att hela tiden leverera bättre och mer stabila tjänster till myndighetens användare.
Vår sektion, Digital Arbetsplats, är drygt 25 personer och har som uppgift att förse myndighetens omkring 2.500 användare med fungerande it-arbetsplats, såsom PC (hård- och mjukvara), telefonitjänster, mötestjänster och skrivartjänster mm.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- arbeta med olika delar av de tjänster vi har inom sektionen, i första hand inom klientområdet
- lösa problem och hantera ärenden i 3:e linjens support
- utföra avancerad felsökning
- samarbeta med andra grupper inom myndigheten i olika förbättringsdelar.
Du måste ha
- minst gymnasieutbildning inom it eller motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- minst 2 års aktuell erfarenhet av klientarbete och support
- kunskap om och erfarenhet av arbete med SCCM
- god kunskap inom Windows klient-OS.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av klientarbete utifrån ett it-säkerhetsperspektiv
- erfarenhet av att ha kontakt med användare kring deras klientproblem och lösa deras behov
- erfarenhet att arbetat med it i en offentlig organisation (t ex stat, kommun eller region).
Vi vill att du
- tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppsätt och driver dina processer vidare
- är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, har intresse, vilja och förmåga att hjälp andra och anstränger dig för att leverera lösningar
- har god samarbetsförmåga, arbetar bra med andra människor, relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt, lyssnar kommunicerar och är en god arbetskollega
- planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, sätter upp och håller tidsramar
- har ett högt säkerhetsmedvetande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Per Selin, 010 - 495 64 55 per.selin@transportstyrelsen.se
. ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-12459. Vi behöver din ansökan senast den 5 januari 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
