Systemsäkerhetsingenjör
Procruitment AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-14Företaget
Vår kund är ett globalt ledande produktbolag inom försvarsindustrin, verksamma inom många tekniska områden för människors trygghet i samhället. Här får du vara en del av ett företag där kontinuerligt lärande och välmående värderas högt i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig en rejält utvecklande utmaning där du får möjlighet att jobba med unik och komplex teknik som du troligtvis inte kommit i kontakt med i tidigare roller. För att ge dig de absolut bästa möjligheterna att lyckas i din nya roll så kommer du utöver att genomgå en gedigen onboarding i form av introduktions- och mentorskapsprogram vara omgiven av hjälpsamma kollegor som stöttar dig under hela din resa! Om tjänsten
I rollen som systemsäkerhetsingenjör arbetar du systematiskt med att säkerställa att produkter och system inte skadar människor, egendom eller miljö under hela sin livscykel du är med från tidiga koncept och kravställning till driftsättning, vidareutveckling och avveckling. Produktsäkerhet och systemsäkerhet vävs samman, där du både ser till enskilda komponenters krav och till hur hela systemet beter sig i sin helhet.
Du arbetar med att genomföra riskanalyser och säkerhetsbedömningar, ta fram och formulera krav på systemsäkerhet samt utveckla och följa upp säkerhetsplaner och arbetssätt. En viktig del i rollen är att säkerställa efterlevnad av relevanta standarder, regelverk samt att dokumentera säkerhetsarbetet på ett strukturerat sätt.
I vardagen har du ett nära samarbete med systemingenjörer, analytiker, tekniska skribenter, ILS-managers och trainers. Tillsammans arbetar ni med komplexa tekniska system kopplade till sensorer, optik, laser, där säkerhetsaspekter följs upp och uppdateras utifrån aktuella data och analyser. Arbetet präglas av standarder, tydliga processer och ett systematiskt synsätt på säkerhet.
Vi ser att du har: Minst fem års erfarenhet av systemsäkerhet/system safety med fokus på produkt- och systemsäkerhet, gärna i komplexa system av system exempelvis inom fordonsindustri, tåg/järnväg, biomedicin, kärnkraft eller flyg
God kunskap inom ILS (Integrated Logistics Support) och hur säkerhetsarbete kopplas till livscykel- och underhållsfrågor
Dokumenterad vana att arbeta både strategiskt och operativt med säkerhetsfrågor, inklusive riskanalyser och säkerhetsplaner
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av exempelvis standarder som ISO 15288, H PROGSÄK och H SYSTSÄK, Incose-principer samt relevanta Nato-standarder.
Som person är du analytiskt tänkande, noggrann och har en förmåga att se detaljer utan att tappa helheten. Du är en lagspelare som uppskattar att arbeta nära andra kompetenser och bidrar till en öppen och lärande kultur där kunskap delas och utvecklas tillsammans.
Övrigt
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen. Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://www.procruitment.se/ Arbetsplats
Procruitment Kontakt
Max Adsjö max@procruitment.se 076-349 62 34 Jobbnummer
9605864