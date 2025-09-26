Systemförvaltare
Åklagarmyndigheten Huvudkontoret, It / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åklagarmyndigheten Huvudkontoret, It i Stockholm
Enheten för it-utveckling är en dynamisk enhet med många olika kompetenser. Här jobbar projektledare, systemförvaltare, systemutvecklare, testare, jurister med flera tätt tillsammans med myndighetens övriga organisation för att ta fram bästa möjliga it-stöd.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
I din roll som systemförvaltare leder och ansvarar du för förvaltningen av ett antal it-system. Du kommer att ingå i en grupp med ytterligare fem stycken systemförvaltare där ni kan diskutera och söka stöd av varandra men du ansvarar själv för de system du kommer att förvalta. Systemen är oftast anpassade standardsystem vilket innebär att även vidareutveckling och uppgraderingar av systemen ingår i systemförvaltningsuppgifterna. Du ansvarar för att leverera inom befintliga tidsramar och se till att systemförvaltningens aktiviteter håller sig inom uppdrag och omfattning.
För varje system du ansvarar för ingår att
fånga nya krav och önskemål i kommunikationen med berörda användare
dokumentera krav och prioriteringar m.m. i av dig upprättad förvaltningsplan
sammankalla förvaltningsrådet till möten för att specificera och prioritera krav och önskemål
planera, leda och styra interna och externa utvecklingsresurser samt planera för nya releaser och driftsättningar (inklusive ansvar för test och koordinering med övriga berörda enheter. godkänna leveranser samt ansvara för dokumentation
vid behov medverka till att ta fram utbildning och stödmaterial till användarna. vid behov stödja supporten avseende de system du ansvarar för.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har:
flera års väl vitsordad erfarenhet som systemförvaltare eller systemutvecklare inom it
ingenjörs- eller systemvetarexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
erfarenhet av att dokumentera och kommunicera it-system
kännedom om moderna systemutvecklingsmetoder
lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt förstå engelska.
Som person vill vi att du
är öppen och lyhörd gentemot din omgivning och har en god samarbetsförmåga och är bra på att kommunicera
har en god förmåga att arbeta självständigt och driva arbetet framåt
är strukturerad, ordningsam, lösningsorienterad och prestigelös
kan hantera flera parallella aktiviteter, även i stressiga situationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har erfarenhet från statlig verksamhet, gärna från arbete inom rättsväsendet.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med en provanställning i 6 månader.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna anställning.
Åklagarmyndigheten är en modern arbetsplats som möjliggör distansarbete i hög omfattning, vilket gör att många medarbetare på it-avdelningen till största delen arbetar och träffas virtuellt. Läs mer om hur det är att arbeta på it-avdelningen här .
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar in din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är ca 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Ansök redan i dag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se Arbetsplats
Åklagarmyndigheten Huvudkontoret, It Kontakt
Jennifer Hasselroth, chef it-utveckling 010-562 71 95 Jobbnummer
9527416