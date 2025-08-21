Systemansvarig
2025-08-21
Vill du vara med och forma framtidens ledningssystem och bidra till Sveriges försvarsförmåga? Combitech söker en ansvarstagande systemansvarig till vårt växande team i Arboga, för att driva spännande projekt inom militära ledningssystem. Hos oss får du spela en nyckelroll i utvecklingen av markinfrastruktur samt möjligheten att göra skillnad i en organisation som satsar på innovation och tillväxt. Bli en del av vårt engagerade team och bidra till att skapa en säkrare framtid.
Din roll som systemansvarig
Resultatenheten aviation and infrastructure består av cirka 40 engagerade medarbetare med en bred blandning av kompetenser, åldrar och bakgrund. Verksamheten är baserad i Arboga, Enköping och Stockholm. Vi arbetar tillsammans med kunden och slutanvändare för att ta fram nya lösningar för framtidens totalförsvarsförmåga.
Vi söker en systemtansvarig som ska ansvara för drift och förvaltning av vår referensanläggning för militära ledningssystem i Arboga. Inom tjänsten har du en nyckelroll i driftsättning och administration av redan integrerade ledningssystem samt angränsande omvärldsprodukter. I denna tjänst bistår du kunden och dess slutanvändare genom din tekniska förståelse, exempelvis simulera taktisk data, upprätta taktiska scenarion och upprättande av underlag för övning och test.
Du har en central roll i integrationen av ny funktionalitet och kommande systemförmågor genom nära samarbete med kollegor inom angränsande projekt. Du kommer vidare förbereda utbildningsunderlag samt genomföra operatörskurs samt teknisk utbildning för kunden inom drift och förvaltning av militära ledningssystem.
Utöver din tekniska roll omfattar tjänsten administration av verksamheten vid anläggningen, det omfattar bokningar, förberedelse av lokal och system. Du kommer att upprätta och säkerställa efterlevnad av de rutiner som verksamheten kräver, samt utifrån dessa ta fram rapporter och underlag för beslut. Resor är vanligt förekommande i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom IT, data och/eller systemutveckling eller motsvarande kunskaper som vi bedömer som likvärdiga. Vi ser gärna att du har erfarenhet av något av följande områden: felsökning, dataflödesanalys, underhåll, simulering eller konfigurering. Det är meriterande med erfarenhet från försvarsindustrin eller från roller som projektledare eller förvaltningsledare.
För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande, med en naturlig förmåga att ta initiativ och en vilja att enskilt driva verksamheten framåt. En serviceinriktad inställning är av yttersta vikt, där du fokuserar på att förstå och möta kundens behov för att skapa värde genom ditt arbete. Du är strukturerad och har förmåga att planera och organisera parallella verksamheter.
En bred teknisk förståelse är nödvändig, tillsammans med en vilja att kontinuerligt lära och utveckla dina kunskaper. Din förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa tekniska system och anpassa dig till nya utmaningar kommer att vara avgörande för din framgång. Rollen kräver att du kan kommunicera flytande på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Linus Holtsby, +46 73 4375180 & Ted Björklund, +46 73 4375666.
