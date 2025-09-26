Systemadministratör
Hos vår kund får du inte bara arbeta med spännande teknik utan också vara en del av ett företag som gör en verklig skillnad. Du kommer att bidra till utveckling av lösningar som gör det möjligt för människor med hörselskada att ha samma tillgång till telefontjänster som alla andra! Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Vår kund är ett techföretag som utvecklar lösningar för att ge döva, dövblinda, hörselskadade och personer med talnedsättning samma tillgång till telefontjänster som alla andra. Genom deras teknologi möjliggör de enkel kommunikation, även i nödsituationer som 112-samtal, och skapar larmtjänster med fokus på tillgänglighet.
Deras vision är att eliminera kommunikationsklyftor och ge dessa grupper lika möjlighet att interagera med samhället. De är ett växande, familjärt företag som sätter flexibilitet och kreativitet i centrum, där varje individ är en viktig del av deras gemensamma arbete.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om rollen:
Hos vår kund får du en central roll i att driva och utveckla deras kommunikationsplattform (MMX), som gör skillnad för döva, dövblinda och hörselskadade över världen. Du arbetar med allt från drift och övervakning till ärendehantering och tekniska lösningar inom AWS och telefoni. Rollen är varierad och anpassas efter din kompetens! Vår kund värdesätter både bredd och spets
Beredskap ingår enligt schema
Du erbjuds:
Flexibilitet och balans: Hos kund har du förtroendearbetstid och möjlighet att påverka ditt eget schema. De erbjuder distansarbete, men med krav på närvaro på kontoret måndag och onsdag för att främja samarbete och teamkänsla.
Ett nära och stöttande team: Du blir en del av ett familjärt företag där du arbetar nära ett sammansvetsat team. Tillsammans bygger de både teknik och relationer.
Meningsfullt arbete: Hos kund får du vara med och utveckla samhällsnyttiga lösningar som gör en verklig skillnad. Du kommer att bidra till projekt som förbättrar tillgänglighet och kommunikation för människor med hörselskada och andra funktionsnedsättningar.
Friskvård och aktiviteter: De värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till en generös summa varje år. Utöver det anordnar dem årliga teamaktiviteter och resor.
Vi söker dig som: Brinner för teknik och gillar att förstå både detaljer och helheten. Du är nyfiken på nya lösningar, har koll på trender som AI och vill gärna utvecklas vidare i din karriär. Framåtlutad och engagerad - du ser möjligheter och vill växa tillsammans med bolaget.
Erfarenhet av att arbeta i både Linux- och Windowsmiljöer
Kunskap inom AWS, särskilt kring cloudinfrastruktur och automation
En vilja och öppenhet att arbeta i beredskapstjänst
Meriterande:
Dessa erfarenheter är inget krav, men ser vi som värdefulla tillgångar som gör att du kan bidra ännu mer i rollen.
God förståelse för nätverk - routing, brandväggar och konfiguration
Erfarenhet av SIP-trunkar och kommunikationsprotokoll
Kunskap inom Cisco Firepower
Intresse för hur AI kan användas i IT-drift
Säkerhetscertifieringar inom nätverk, moln eller infrastruktur
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Uppsala
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Ebba Strömberg: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är rekryteringsföretaget som hjälper individer att ta nästa steg i sin karriär och företag att attrahera nya medarbetare. Genom uppsökande rekrytering och kvalitativ annonsering har vi hjälpt hundratals kandidater till ett nytt jobb och en mer stimulerande vardag.
