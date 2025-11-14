Supporttekniker
Quest Consulting Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning:
Kunden söker en Supporttekniker till leveransområdet/systemområdet Informations- och Stödtjänster (IST). Leveransområdet (IST) är av verksamhetskritisk och teknisk karaktär med många interna och externa integrationer och används i huvudsak för att informationsförsörja både interna verksamhetssystem men även andra myndigheters/företags verksamhetssystem.
Områdets tjänstekomponenter konsumeras av flera olika verksamhetssystem, med många integrationer och systemberoenden, i princip inga användargränssnitt, varför det är viktigt att förstå tekniken bakom och hur allt hänger ihop tekniskt, för såväl frontend som backend. Arbetet bedrivs enligt agilt arbetssätt så det är viktigt att du är bekväm med agila arbetsmetoder.
Rollen som Supporttekniker innebär att vara den första kontaktpunkten för användare som upplever tekniska problem. Supportteknikern är ansvarig för att felsöka, diagnostisera och lösa problem i ISTs tjänster och integrationer. I rollen ingår även att dokumentera och eskalera mer komplexa problem till utvecklingsteam samt att bidra till underhåll och förbättring av IT-infrastrukturen.
I rollen som Supporttekniker är du ansvarig för att:
Ge snabb och effektiv teknisk support till teamen som ansvarar för verksamhetssystem
Felsöka och diagnostisera problem relaterade till ISTs tjänster och integrationer
Dokumentera problem, åtgärder och lösningar i Confluence/Jira
Eskalera komplexa problem till andra tekniska team när det behövs och följa upp för att säkerställa att de löses
Genomföra rutinmässigt underhåll och uppgraderingar av tjänster och tredjepartsprodukter
Samverka med utvecklingsteam och externa leverantörer för att lösa problem och implementera nya tekniska lösningar
Delta i planering och utveckling för att hålla dig uppdaterad om utveckling av IST's tjänster och ändringar
Bidra till kontinuerlig förbättring av supportprocessen genom att identifiera vanliga problem och föreslå förebyggande åtgärder
Obligatoriska krav:
Minst 5 års arbetserfarenhet av Linux (Rhel)
Minst 5 års arbetserfarenhet av SQL (Oracle)
Minst 3 års arbetserfarenhet av Shell script
Minst 3 års av WebLogic Server (WLS) eller liknande javaserver
Minst 1 års arbetserfarenhet av en koordinerande position
Utmärkt Svenska i tal och skrift.
Meriterande erfarenhet:
Kubernetes eller liknande plattform
OpenShift
ActiveMQ
XML/JSON
Grafana och Prometheus
API (WSO2)
Splunk
Jira
Confluence
Python
ServiceNow
Jenkins
GIT
iipax (SHS)
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9605841