support välfärdsteknik och medicinteknik
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i frontlinjen för digital hälsa och vara den trygga rösten när tekniken utmanar? Vi på Randstad Care söker nu en kommunikativ och lösningsorienterad person till ett internationellt tillväxtbolag inom välfärdsteknik och medicinteknik.
Om rollen
Som support medarbetare är du ansiktet utåt för kundens användare. Du hjälper vårdpersonal med tekniska frågor och ser till att deras digitala vårdverktyg fungerar felfritt. Rollen kräver att du är lugn, pedagogisk och orädd för att möta kunder som befinner sig i stressiga situationer.
Tjänsten utgår från kontor i Oslo, där du förväntas vara på plats minst 2-3 dagar i veckan. Detta är en perfekt roll för dig som kanske redan bor i närheten av gränsen eller som trivs med att pendla till Oslo.
Start: Så snart som möjligt.
Arbetstider: Dag/kväll och helg.
Urval sker löpande.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge teknisk support och vägledning via telefon och digitala kanaler.
Hantera och lösa problem på ett effektivt och professionellt sätt, även under tidspress.
Samarbeta nära det tekniska teamet för att förbättra användarupplevelsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är naturligt hjälpsam och har en förmåga att vända en "sur kund" till en nöjd ambassadör genom ett fantastiskt bemötande.Kvalifikationer
Bakgrund som sjuksköterska, undersköterska eller annan relevant erfarenhet.
Språkkrav: Du talar och skriver flytande svenska. Det är ett stort plus om du även talar eller har en god förståelse för det norska språket.
Personlighet: Du är orädd, kommunikativ och trivs med att lösa problem i ett högt tempo.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
452 30 STRÖMSTAD Arbetsplats
